Prokurator zażądał 16 lat więzienia dla Jacka Teixeiry, 22-letniego żołnierza Gwardii Narodowej. Ujawniał on tajne wojskowe dokumenty na platformie komunikacyjnej Discord, dopuszczając się "jednego z najpoważniejszych naruszeń ustawy o szpiegostwie w historii USA" - przekazała agencja AP.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Oskarżony złożył przysięgę obrony Stanów Zjednoczonych i ochrony ich tajemnic o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego USA - oświadczył prokurator. Teixeira łamał swoją przysięgę prawie codziennie przez ponad rok.

Przez rok zamieszczał tajne dokumenty

22-latek był specjalistą w dziedzinie technologii informatycznych, odpowiedzialnym za wojskowe sieci komunikacyjne w bazie Gwardii Narodowej. Przez ponad rok mężczyzna zamieszczał na swojej grupie na Discordzie (platformie popularnej wśród graczy wideo) tajne i ściśle tajne dokumentu. Były wśród nich m.in. informacje ujawniające plany kontrofensywy Kijowa.



Teixeira przyznał się do winy w zamian za wyrok, który ma wynosić od 11 do 17 lat. Obrona złożyła wniosek o najniższą karę, argumentując to m.in tym, że nie miał zamiaru szkodzić ojczyźnie, zaś jego "intencją było edukowanie przyjaciół (....), by nie ulegli dezinformacji".

Międzynarodowy skandal i podważona reputacja USA

Wyciek informacji spowodował międzynarodowy skandal i podważył reputację USA jako państwa zdolnego do ochrony ściśle tajnych informacji. Ukarano kilkunastu przełożonych i współpracowników Teixeiry, którzy nie odebrali mu dostępu do tajnych dokumentów mimo kilkukrotnego przyłapania go m.in. na robieniu z nich notatek.



Wyrok spodziewany jest 12 listopada.