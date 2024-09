"Bzdury, które nie mieszczą się w głowie"

Tusk, odnosząc się do słów prezydenta na piątkowej konferencji prasowej, ocenił że ta wypowiedź to insynuacja. Według polskiego premiera, Andrzej Duda "wygaduje bzdury, które nie mieszczą się w głowie."

Jak ocenia Donald Tusk, to bardzo mocno szkodzi interesom Polski, godzi bezpośrednio w bezpieczeństwo Polski. Więc było to nie tylko bardzo niemądre i takie niepoważne, ale z tego wynikają też bardzo konkretne szkody.



Według premiera za czasów PiS takich spraw, jak sprawa Rubcowa - a więc przedstawienia aktu oskarżenia ludziom podejrzewanym o szpiegostwo i na ich żądanie przedstawienie pełnych akt do wglądu - miało miejsce 12 razy. Tusk podkreślił, że nie ma to nic wspólnego z tajnymi informacjami, których ujawnienie może być groźne dla bezpieczeństwa państwa.



Jak wyjaśnił polski premier, Rubcowowi przedstawiono to, co znaleziono w jego komputerze jako materiał dowodowy. W żaden sposób nie miało to negatywnego wpływu na bezpieczeństwo państwa polskiego - podsumował szef rządu.



"Kodeksowa zasada"

Nigdy tego argumentu nie używałem, ale dzisiaj użyję tego argumentu po raz pierwszy i z pełnym przekonaniem - to Bogu to już tylko 333 dni - dodał Tusk. Nawiązał w ten sposób do zaplanowanych na przyszły rok wyborów prezydenckich.



Paweł Rubcow vel Pablo Gonzales został zwolniony z polskiego aresztu w ramach wymiany więźniów między krajami Zachodu a Rosją, co miało miejsce 1 sierpnia w Ankarze. Działał m.in. w Polsce, wykorzystując status dziennikarza do zbierania informacji na Ukrainie dla rosyjskich służb specjalnych, jego celem było też zdobycie zaufania opozycjonistów rosyjskich. Został zatrzymany na granicy polsko-ukraińskiej w 2022 r. W połowie sierpnia Rubcow został oskarżony o szpiegostwo.



Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak - odnosząc się do doniesień Rzeczpospolitej - wyjaśnił, że udostępnienie akt podejrzanemu, wobec którego zastosowano tymczasowe aresztowanie, jest "kodeksową zasadą". "Nie ma żadnej prawnej możliwości odmowy udostępnienia akt podejrzanemu, wobec którego złożono wniosek o tymczasowe aresztowanie" - wskazał. Prok. Nowak. Poinformował także, że w aktach, zarówno jawnych, jak i niejawnych udostępnionych Rubcowowi nie było żadnych tajemnic państwowych, które mogłyby zaszkodzić Polsce.