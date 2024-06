Argentyńskie media: Zatrzymany to 36-letni polski influencer

Zatrzymanym jest 36-letni polski influencer Marcin Banot - podały argentyńskie media, w tym stacja TN, portal Infobae oraz dzienniki "Pagina 12", "El Cronista" i "La Nacion". Według części mediów mężczyzna znany jest jako "Spider Man".



Stacja TN przekazała, że Banot zamieścił na swoim kanale w jednej z sieci społecznościowych filmik, na którym widać go po zatrzymaniu przez policję, gdy siedzi w radiowozie zakuty w kajdanki.



Według źródeł portalu Infobae prokuratura wniosła o aresztowanie wspinacza pod zarzutem przestępstwa polegającego na naruszeniu miru domowego lub lokalu komercyjnego, za co grozi kara od sześciu miesięcy do dwóch lat więzienia.

Szef lokalnych władz miasta Buenos Aires Jorge Macri zapowiedział w serwisie X, że będzie wnioskował do wymiaru sprawiedliwości, aby nakazał wspinaczowi zapłacić za "całą operację" przeprowadzoną przez służby.