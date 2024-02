Mężczyzna bez okazania paszportu i biletu wszedł na pokład samolotu lecącego z Gatwick do Danii. Załoga maszyny w ostatniej chwili zorientowała się, że nie powinno go tam być. Wezwano policję. Jak zauważają brytyjskie media, to już drugi przypadek w niedługim czasie, gdy przez kontrolę bezpieczeństwa na londyńskich lotniskach przedarł się pasażer bez okazywania biletu i dokumentu tożsamości.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Do zdarzenia doszło 5 lutego. Obywatel Wielkiej Brytanii dostał się na pokład samolotu Norwegian Air lecącego do Kopenhagi. W ostatniej chwili - pasażera na gapę - zauważyła załoga samolotu, która wezwała policję. Funkcjonariusze wyprowadzili mężczyznę, jeszcze przed startem maszyny. "Mężczyzna nie miał paszportu ani biletu lotniczego. Bezczelnie, podążając za pasażerami, niezauważony przeszedł przez punkty kontroli bezpieczeństwa i jakimś cudem udało mu się wejść na pokład samolotu" - poinformowało źródło "The Sun". "Osoba ta została poddana kontroli bezpieczeństwa, dlatego nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia. Na miejscu pojawiła się policja, a osoba ta została usunięta z lotniska" - przekazał rzecznik londyńskiego lotniska Gatwick. Jak poinformowano, zgodnie ze standardową procedurą, pasażerowie - na czas policyjnej akcji - musieli opuścić samolot. "Po wszystkim pozwolono im wrócić na pokład i udali się w podróż" - podkreśla "The Sun". Poleciał na gapę do Nowego Jorku To już drugi podobny przypadek na brytyjskich lotniskach w ostatnim czasie. Niecałe dwa miesiące temu wpadkę zaliczyły służby na lotnisku Heathrow, które pozwoliły niezauważenie przejść przez bramki bezpieczeństwa mężczyźnie, który również nie miał ani biletu, ani dokumentu tożsamości. 46-letni mężczyzna ominął kontrolę na lotnisku i wszedł na pokład samolotu lecącego do Nowego Jorku, po czym zajął jeden z wolnych foteli. Obsługa rejsu nie zauważyła też w jego zachowaniu nic podejrzanego, ponieważ nie wszystkie miejsca na ten rejs zostały wyprzedane. Lot do Nowego Jorku trwał osiem godzin. Brytyjczyk został aresztowany dopiero po drugiej stronie Atlantyku i odesłany lotem czarterowym z powrotem do Wielkiej Brytanii. Zobacz również: Ile potrwa ofensywa Izraela w Strefie Gazy? Media ujawniają

