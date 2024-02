W najbliższy wtorek rolnicy z Podkarpacia i Lubelszczyzny planują strajk generalny na polsko-ukraińskiej granicy. Do udziału w tej akcji zaprosili też farmerów z kilku krajów Unii Europejskiej. We wtorek ma dojść do masowych protestów w całej Polsce. Ostatecznie rolnicy zrezygnowali z marszu na Warszawę tego dnia. Dziś z kolei odbywa się protest w Dorohusku. Uczestniczy w nim kilkaset osób.