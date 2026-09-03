Wojna służb w Ukrainie? Oświadczenia po strzelaninie w Kijowie

RMF24

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że zapobiegła zamachowi na jednego z liderów rosyjskiej opozycji. Według ukraińskich mediów celem miał być Achmed Zakajew, były premier Czeczeńskiej Republiki Iczkeria i przywódca władz czeczeńskich na uchodźstwie. O przygotowanie ataku SBU oskarża zastępcę dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, działającego w strukturach ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR.

Komunikat SBU odnosi się do strzelaniny, do której doszło nad ranem 2 września w Kijowie między funkcjonariuszami SBU a przedstawicielami HUR, czyli wywiadu wojskowego Ukrainy.

Służba określiła zdarzenie jako „sytuację niedopuszczalną”. Przekazała, że planowany zamach miał zostać przeprowadzony 24 sierpnia, w Dniu Niepodległości Ukrainy.

Według SBU atak miał przygotowywać Stiepan Kapłunow, zastępca dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego Legionu Międzynarodowego HUR.

„Ujawniono kontakty zastępcy dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego HUR z rosyjskimi służbami specjalnymi. Osoba ta miała przygotować zamach na jednego z przywódców rosyjskiego ruchu opozycyjnego, który miał w tym czasie przybyć do Ukrainy” – oświadczyła SBU.

Celem miał być były premier Czeczeńskiej Republiki Iczkeria i lider jej władz na uchodźstwie Achmed Zakajew.

Kapłunow kontaktował się z FSB

SBU przekazała, że Kapłunow miał przyznać się do kontaktów z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB) i przekazania jej informacji. Według służby pozwoliło to ustalić osoby związane z przygotowywanym przestępstwem.

Jednocześnie SBU wyjaśniła, że mężczyzna nie został zatrzymany właśnie dlatego, że przyznał się do kontaktów z rosyjską służbą.

Podczas gromadzenia materiału dowodowego miało dojść do konfliktu między SBU a HUR. W konsekwencji doszło do strzelaniny w stolicy Ukrainy. „Doszło do całkowicie niedopuszczalnej sytuacji konfliktowej, która doprowadziła do strzelaniny” - napisano.

SBU opublikowała nagranie, na którym Kapłunow mówi o współpracy z Rosjanami.

Adwokat żołnierza zakwestionował jednak wiarygodność filmu. Oświadczył, że materiał nagrano pod presją, a jego klientowi grożono śmiercią.

HUR mówi o kampanii dyskredytacji

Wywiad wojskowy Ukrainy ocenił, że przeciwko HUR prowadzona jest kampania dyskredytacyjna.

„Do realizacji tej kampanii jej organizatorzy planują zaangażowanie mediów, blogerów i kanałów na Telegramie o wątpliwej reputacji, w tym za wynagrodzenie” – oświadczył HUR w komunikacie opublikowanym w Telegramie. Służba zaapelowała, by korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji.

Sam Kapłunow utrzymuje, że sprawa ma uderzać w Kyryłę Budanowa, byłego szefa HUR, a obecnie kierującego kancelarią prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Oskarżył też pełniącego obowiązki szefa SBU Ołeksandra Pokłada o wywieranie na niego presji.

Kapłunow twierdzi, że 23 sierpnia został porwany przez funkcjonariuszy SBU, a następnie był zmuszany do składania obciążających zeznań wobec Dmytra Iwanowa, zastępcy dowódcy jednostki specjalnej „Tymura”, oraz Budanowa. Kapłunow przekazał, że kazano mu przyznać, iż Iwanow i Budanow pracują dla rosyjskiego FSB. Zarzuty te nie zostały niezależnie potwierdzone.

Achmed Zakajew

Achmed (Ahmad) Zakajew to czeczeński polityk, były dowódca i jeden z najważniejszych przedstawicieli nieuznawanej przez Rosję Czeczeńskiej Republiki Iczkerii. Urodził się 26 kwietnia 1959 r. w Kazachstanie, dokąd w okresie ZSRR deportowano wielu Czeczenów.

Brał udział w wojnach czeczeńskich przeciwko Rosji. W latach 90. pełnił funkcje rządowe w Iczkerii, był m.in. wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych. Po upadku faktycznej niezależności Czeczenii wyjechał na Zachód; otrzymał azyl polityczny w Wielkiej Brytanii.

Zakajew pozostaje związany z władzami Iczkerii na emigracji i opowiada się za niezależnością Czeczenii od Rosji. Po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę wspierał czeczeńskich ochotników walczących po stronie ukraińskiej.

Rosja od lat zarzuca mu terroryzm i domaga się jego ekstradycji. Brytyjskie sądy nie zgodziły się na wydanie Zakajewa rosyjskim władzom. W 2010 r., podczas pobytu w Polsce, został zatrzymany, lecz warszawski sąd odmówił jego tymczasowego aresztowania.

W czerwcu 2024 r. rosyjski sąd zaocznie wydał nakaz jego aresztowania.