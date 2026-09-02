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W Kijowie doszło do strzelaniny między funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) a przedstawicielami ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR — podał The Kyiv Independent. Incydent miał wydarzyć się podczas działań związanych ze śledztwem w sprawie domniemanego planu rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), wymierzonego w rosyjskiego opozycjonistę walczącego po stronie Ukrainy.

Według źródła ukraińskich sił obronnych, z którym rozmawiał portal, celem operacji miał być Stepan Kapłunow — zastępca dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK). Formacja skupia Rosjan walczących po stronie Kijowa przeciwko rosyjskiej inwazji.

RDK poinformował 1 września w komunikacie na Telegramie, że Kapłunow przebywał w Ukrainie podczas obchodów Dnia Niepodległości 24 sierpnia. Według formacji został następnie uprowadzony przez nieznane osoby z dziedzińca swojego domu.

Prokuratura: Doszło do zbrojnego ataku na funkcjonariuszy SBU

Ukraińska Prokuratura Generalna przekazała, że funkcjonariusze SBU zostali zaatakowani przez „jeden z oddziałów Sił Obrony Ukrainy” w trakcie czynności śledczych związanych z terrorystycznymi działaniami FSB (Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji).

W komunikacie zaznaczono, że podczas powstrzymywania zbrojnego oporu funkcjonariusze użyli broni.

Rosyjska agencja RIA Nowosti, powołując się na ukraiński portal „Strana.ua”, podała, że podczas strzelaniny w Kijowie zginął funkcjonariusz ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR. Informacji tej nie potwierdziły dotąd oficjalnie ukraińskie służby ani prokuratura. W starciu miało ucierpieć trzech pracowników HUR. Dwóch z nich zostało rannych.

Doradca prezydenta Ukrainy Dmytro Łytwyn powiedział dziennikarzom, że w incydencie uczestniczyły SBU i HUR. Adwokat reprezentujący Kapłunowa przekazał ukraińskiej telewizji, że w strzelaninie zostały ranne trzy osoby.

Według prawnika prezydent Wołodymyr Zełenski polecił szefom obu służb przedstawienie opinii publicznej informacji o zdarzeniu.

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Budanow po strzelaninie w Kijowie: Potrzebne dokładne i bezstronne śledztwo

Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy zajmie się sprawą strzelaniny w Kijowie z udziałem przedstawicieli ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy — poinformował Kyryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy i były szef HUR.

Tą sytuacją zajmie się teraz Państwowe Biuro Śledcze. Ważne jest zapewnienie dokładnego i bezstronnego śledztwa, ale nikt nie ma prawa bezkarnie porywać wojskowych, otwierać ognia na ulicach naszych miast, wydawać i wykonywać rozkazów przestępców — oświadczył w rozmowie z Ukraińską Prawdą.

Policja zablokowała ulicę Jurija Szumskiego w dzielnicy dnieprowskiej Kijowa. Według „Ukraińskiej Prawdy” w rejonie tym trwało starcie między Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) a wywiadem wojskowym HUR.

Policjanci mieli przekazać reporterowi, że prowadzona jest tam „specjalna operacja policyjna”.