Rachele Mussolini, wnuczka faszystowskiego dyktatora Benito Mussoliniego i radna miejska w Rzymie, opuściła partię premier Włoch, Giorgi Meloni. Przeszła z Braci Włochów do Forza Italia, bardziej liberalnej partii należącej do obecnej prawicowej koalicji rządzącej - poinformował brytyjski dziennik "The Guardian".

Na zdjeciu: Giorgia Meloni / MATTEO BAZZI / PAP/EPA Rachele Mussolini stwierdziła w rozmowie z włoską agencją prasową Ansa, że "nadszedł czas, aby zmienić stronę i dołączyć do partii, która moim zdaniem jest bliższa mojej umiarkowanej i centrowej wrażliwości". Radna, która zdobyła najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów w ostatnich wyborach samorządowych w Rzymie w 2021 r., niedawno sprzeciwiła się stanowisku Braci Włochów w sprawie praw mniejszości.



Polityczka, znana ze swojego poparcia dla praw osób LGBTQ+, powiedziała, że "nigdy nie lubiła" faszystowskiego salutu, który niektórzy członkowie i zwolennicy partii nadal wykonują podczas upamiętniania wydarzeń z przeszłości.



Jej konflikt z partią stał się oczywisty po tym, jak w zeszłym miesiącu polemizowała z premierką Meloni w sporze o płeć Imane Khelif, algierskiej bokserki, która walczyła z Włoszką Angelą Carini na igrzyskach. Premierka stwierdziła, że nie był to mecz równych sobie, ponieważ Algierka nie przeszła testu płci na Mistrzostwach Świata w zeszłym roku.



Dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej, Imane Khelif jest kobietą. Tym samym doświadczyła niegodnego polowania na czarownice - powiedziała Mussolini.



Rachele swoje imię odziedziczyła po babci, Rachele Guidi, drugiej żonie Benito Mussoliniego. Guidi i Benito Mussolini mieli razem pięcioro dzieci, w tym ojca Rachele Mussolini, Romano, pianistę jazzowego, który zmarł w 2006 roku.



Bracia Włosi, Fratelli d'Italia, wywodzą się z Włoskiego Ruchu Społecznego, Movimento Sociale Italiano, neofaszystowskiej partii utworzonej w 1946 roku przez zwolenników reżimu Mussoliniego, w znacznej mierze byłych członków reżimu faszystowskiego.



Symbolem partii Meloni do dziś jest trójkolorowy płomień, niegdysiejsze logo MSI.