Wieczne Miasto chce walczyć z masową turystyką. Tym razem rząd rozważa wprowadzenie opłat za zwiedzanie Fontanny di Trevi. Kolejnym pomysłem jest podwyższenie podatku turystycznego, choć idei tej nie popierają organizacje turystyczne.

Fontana di Trevi / shutterstock / Shutterstock

1 euro za selfie z fontanną?

"Rozważamy wprowadzenie opłaty za dostęp do Fontanny di Trevi" - taka informacja pojawiła się we włoskim dzienniku "Corriere della Sera". Tak rząd chce walczyć z masowym napływem turystów do Wiecznego Miasta.



Jak informują włoscy politycy, w wyznaczonych godzinach wstęp na plac ze słynną fontanną, byłby płatny dla turystów i kosztowałby 1 euro.



Już nie zjesz lodów i pizzy na kultowych schodach



Celem nie jest zarobienie pieniędzy, ale kontrolowanie masy turystów. "Władze chciałyby w ten sposób uniemożliwić turystom jedzenia pizzy czy lodów na schodkach wokół fontanny" - napisał włoski dziennik.