Lokalne władze poinformowały, że w tym rejonie zanotowano ostatnio rekordowe opady; spadło tam w krótkim czasie 150 milimetrów deszczu.

Burmistrz Vicenzy Giacomo Possamai w związku z nadejściem fali powodziowej apelował wcześniej do mieszkańców, by unikali przemieszczania się po mieście, by nie utrudniać akcji ratunkowej i działań prowadzonych przez Obronę Cywilną.

Rozdawane są worki z piaskiem, by mieszkańcy mogli chronić swoje domy.