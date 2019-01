Rozbiła szklane drzwi komisariatu, włamała się do siedziby policji, wcześniej notorycznie dzwoniła do mundurowych… a to wszystko z miłości. Mowa o Ashley Keister z Pensylwanii, której spodobał się miejscowy funkcjonariusz. Kobieta trafiła do aresztu za jego nękanie.

