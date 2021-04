Na północ od Kongresu Stanów Zjednoczonych samochód wjechał w barykadę. Sprawca ataku zmarł po postrzeleniu przez służby. Nie żyje także jeden z dwóch rannych w zdarzeniu strażników. Z powodu zagrożenia bezpieczeństwa Kongres został zamknięty.

Strzały służb, w stronę kierowcy samochodu, padły w momencie, kiedy auto ruszyło w stronę zabezpieczeń Kapitolu. Sprawca ataku wyszedł z auta z nożem, jednak strażnicy nie pozwolili mu wejść na chroniony teren. Dwóch z nich zostało rannych. Przetransportowano ich do szpitala. Później poinformowano, że jeden funkcjonariusz w wyniku ciężkich obrażeń zmarł.



Nie żyje również sprawca ataku, który został postrzelony. Zmarł w szpitalu.





Krótko po zdarzeniu oddziałom waszyngtońskiej Gwardii Narodowej nakazano zgłosić się po sprzęt - informuje portal Politico. W pobliżu Kongresu służby bezpieczeństwa zamykają ulice.

Kapitol zamknięty

Jak podaje CNN, po godz. 13 czasu lokalnego za pomocą głośników na Kapitolu przekazano wszystkim, aby pozostali w pomieszczeniach i nie zbliżali się do okien.

Amerykańska policja Kapitolu twierdzi natomiast, że wszystkie budynki administracji zamknięto "z powodu zewnętrznego zagrożenia".

"Z powodu zlokalizowanego zagrożenia bezpieczeństwa we wszystkich budynkach Kapitolu USA wjazd lub wyjazd nie jest obecnie dozwolony. Możesz poruszać się po całym budynku, ale nie zbliżaj się do zewnętrznych okien i drzwi. Jeśli jesteś na zewnątrz, poszukaj schronienia" - taki komunikat miał zostać wysłany do wszystkich biur w Kongresie.



Na razie nie są znane dokładne okoliczności zdarzenia ani motywy sprawcy. Szef policji zaznaczył, że nie ma już zagrożenia dla Kapitolu, a atak samochodem nie ma charakteru ataku terrorystycznego.

Na jednym z nagrań zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, jak w pobliżu Kapitolu ląduje śmigłowiec.



W drugiej połowie marca z okolic Kapitolu usunięto część ogrodzeń, które zamontowano tu po szturmie na Kapitol z 6 stycznia.



