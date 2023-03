Wieża Eiffla została zamknięta we wtorek po południu z powodu strajku przeciwko reformie emerytalnej. Zaraz po godz. 14 wyruszył z placu Republiki w Paryżu wielki marsz. Do pilnowania porządku w całej Francji zmobilizowano 13 tys. policjantów i żandarmów. W kilku miastach Francji po południu już doszło do starć.

/ PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER / PAP We wtorek zaraz po godz. 14 z placu Republiki w Paryżu wyruszył marsz przeciwko reformie emerytalnej. Jest to centralny punkt wtorkowych protestów, które odbywają się w całym kraju. Przed jego rozpoczęciem policja przeszukiwała losowo wybranych demonstrantów. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto jedną z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych Paryża - Wieżę Eiffla. Starcia z policją W kilku miastach Francji, gdzie odbywają się demonstracje, doszło po południu do starć z policją. W Rennes funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom, którzy próbowali ustawić barykadę z drewnianych paneli i koszy na śmieci. W Lyonie policja została obrzucona kamieniami, które poleciały również w kierunku witryn sklepowych. Wyrwano też drzwi oddziału jednego z banków. Policja odpowiedziała użyciem gazu łzawiącego. W Nantes wybito szyby w sądzie administracyjnym. „Ogień podłożony w pobliżu szkoły medycznej rozprzestrzenił się i wymagał przyjazdu straży pożarnej. Spłonął również samochód, a przed sądem administracyjnym gaszone są również podpalone śmietniki” – donosi dziennik „Le Figaro”. Główny dworzec kolejowy w Marsylii został po południu zablokowany przez setki demonstrantów; ruch kolejowy został całkowicie wstrzymany. Wcześniej demonstranci zablokowali też paryski Dworzec Lyoński. W całej Francji zmobilizowano we wtorek 13 tys. policjantów i żandarmów, w tym 5,5 tys. w samym Paryżu. Masowe protesty spodziewane są m.in. w Nantes, Lyonie, Marsylii, Lille, Bordeaux, Nicei, Rennes, Montpellier i Tuluzie. Zobacz również: Kolejny dzień protestów we Francji. Macron zawiesi reformę emerytalną? Według szacunków służb na ulice w wielu francuskich miastach wyjdzie we wtorek od 650 do 900 tys. demonstrantów; tylko w Paryżu może protestować nawet 100 tys. osób. Zobacz również: PETA domaga się rezygnacji z wykorzystywania żywych zwierząt w hollywoodzkich produkcjach

Zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 roku. Jest decyzja UE

Ukraina: Wypadek autokaru jadącego z Polski. Są ranni