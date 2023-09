Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę u wybrzeży Sydney. Wieloryb przewrócił łódź, w której znajdowało się dwóch mężczyzn. Jeden z nich zginął, drugi został ranny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dwóch mężczyzn w wieku 61 i 53 lat łowiło ryby z łodzi, około 6 rano czasu lokalnego, kiedy doszło do tragicznego zdarzenia. Nieprzytomnych wyciągnięto z Botany Bay u wybrzeży Sydney. 61-latek zmarł później z powodu odniesionych obrażeń. Drugi mężczyzna został przewieziony do szpitala, jego stan jest obecnie stabilny.

Wieloryb prawdopodobnie wyskoczył z wody w pobliżu łodzi lub na łódź - powiedziała pełniąca obowiązki nadinspektora policji wodnej Siobhan Munro, dodając, że nie widziała wcześniej podobnego zdarzenia.





Humbaki i walenie południowe wędrują na północ do cieplejszych lęgowisk podczas australijskiej zimy, a wracają na południe między wrześniem a listopadem. W tej chwili żyje tam mnóstwo wielorybów, które często wyskakują z wody obok łodzi - dodała Munro, cytowana przez "The Independent".

Na rozległym wybrzeżu Australii żyje 10 dużych i 20 mniejszych gatunków wielorybów.