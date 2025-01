"Kompleksowa gotowość" – pod takim hasłem Norwedzy stworzą plany obronne dotyczące różnych sektorów działania państwa. W poniedziałek w Oslo norweski rząd przedstawił koncepcję przygotowania kraju na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, w tym konfliktu zbrojnego. Skandynawskie państwo ma m.in. zwiększyć swoją armię, a nowe budynki mieszkalne będą musiały posiadać schron.

Norwescy żołnierze pilnują załadunku sprzętu wojskowego, który został wysłany do Polski celem ochrony lotniska w Rzeszowie. 04.12.2024 r. / OLE MARTIN WOLD / PAP/EPA

Dokument zakłada, że okres pokoju i stabilności w Europie, trwający od upadku komunizmu w 1989 roku, skończył się, a plany przygotowywane w tym czasie przestały być aktualne. Autorzy nowych wytycznych wskazują na konieczność stworzenia wśród Norwegów "kultury gotowości".

Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere zapowiedział zwiększenie liczebności norweskiej armii i powoływanie do służby wojskowej co roku zamiast obecnych 8 tys. co najmniej 12 tys. poborowych. Wzmocnione mają zostać kompetencje i zadania cywilnych formacji bezpieczeństwa, w szczególności policji.

Państwo będzie miało możliwość unieważnienia sprzedaży nieruchomości podmiotom o niejasnych wobec Norwegii zamiarach. Każdy nowo budowany obiekt mieszkalny ma być wyposażony w schron dla ludności cywilnej. Do 2030 roku wydatki na ochotnicze organizacje ratunkowe mają wzrosnąć o 100 mln koron (około 35 mln złotych).

Obowiązek pracy w czasie wojny

Również cywile będą uczestniczyć w realizacji nowej strategii, której podstawą jest zasada "kompleksowej gotowości" (ang. total preparedness). W czasie wojny rada ministrów będzie miała prawo nałożyć na cywilów obowiązek pracy. Do 2030 roku norweska samowystarczalność żywnościową ma sięgnąć 50 proc., a do 2029 roku zmagazynowane zboże ma pokryć 3-miesięczne zapotrzebowania kraju.

Sektor prywatny i publiczny będą współpracować przy wdrażaniu programu bezpieczeństwa cybernetycznego. Powstanie szczegółowa strategia zwalczania dezinformacji i zwiększania zdolności społeczeństwa do oceny wiarygodności informacji i ich źródeł.

W ostatnich latach zmagaliśmy się z pandemią, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i atakami cybernetycznymi. "Biała księga kompleksowej gotowości" ma zwiększyć zdolności Norwegii do zapobiegania i reagowania na tego typu sytuacje. Nasze społeczeństwo obywatelskie będzie przygotowane do radzenia sobie z kryzysem lub wojną. Musi być również w stanie wesprzeć wysiłki militarne i stawić czoła złożonym zagrożeniom - powiedział w trakcie ogłaszania dokumentu premier Stoere.