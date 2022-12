Szefowa PE Roberta Metsola zawiesiła wszystkie uprawnienia wiceszefowej Evie Kaili. „W świetle toczącego się dochodzenia sądowego prowadzonego przez władze belgijskie przewodnicząca PE Roberta Metsola podjął decyzję o zawieszeniu ze skutkiem natychmiastowym wszystkich uprawnień, obowiązków i zadań, które zostały przekazane Evie Kaili jako wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego" - poinformował PAP rzecznik Metsoli.

Eva Kaili / Shutterstock

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Eva Kaili została w piątek zatrzymana w Brukseli w związku z toczącym się śledztwem w sprawie korupcji, w którą uwikłane są również władze Kataru - poinformowała agencja AFP.

Oprócz Kaili zatrzymano w tej sprawie cztery inne osoby, w tym partnera eurodeputowanej.



Powołując się na anonimowe źródło, AFP przekazała, że policja zatrzymała Kaili, żeby ją przesłuchać.



W PE Kaili należy do grupy Socjalistów i Demokratów. Grecki dziennik "Kathimerini" podał, że w związku z toczącym się śledztwem europosłanka została wyrzucona z greckiej socjalistycznej partii PASOK, do której należała.



Wcześniej w piątek belgijska prokuratura informowała, że wszczęła dochodzenie w sprawie możliwej korupcji, związanej z niewymienionym z nazwy państwem Zatoki Perskiej, w którym podejrzanymi są asystenci i urzędnicy Parlamentu Europejskiego. Media podawały, że tym państwem jest Katar.



Prokuratura przekazała, że w wyniku śledztwa odzyskano do tej pory około 600 tys. euro w gotówce.



Według belgijskiego tygodnika "Knack" Katar miał korumpować urzędników "o znaczącej pozycji politycznej i/lub strategicznej" w Parlamencie Europejskim, wysyłając im "znaczne kwoty pieniędzy" i "ważne prezenty".



Według "Knack" śledczy sprawdzają, czy Katar próbował wpływać na stanowisko Parlamentu Europejskiego w sposób "wykraczający poza klasyczny lobbing".