Komisja Europejska szuka pomysłów na zmobilizowanie młodych ludzi do udziału w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wiceprzewodniczący KE zwrócił się w tej sprawie do Taylor Swift. Liczy na pomoc amerykańskiej piosenkarki.

Taylor Swift / ANGELA WEISS/AFP / East News Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas przypomniał, że ​w zeszłym roku Taylor Swift wezwała w mediach społecznościowych amerykańską młodzież do rejestrowania się w wyborach. Dzień po jej apelu zarejestrowało się 35 tys. młodych Amerykanów - podkreślił. Wokalistka ma na Instagramie aż 279 mln obserwujących z całego świata. W związku z tym Schinas liczy na pomoc gwiazdy. Swift przyjedzie do Paryża w ramach swojego światowego tournée Eras Tour na miesiąc przed czerwcowymi wyborcami. Taylor Swift będzie w Paryżu 9 maja - w Dzień Europy - na koncercie, więc naprawdę mam nadzieję, że zrobi to samo dla młodych Europejczyków. Naprawdę mam nadzieję, że ktoś z jej zespołu medialnego obejrzy tę konferencję prasową i przekaże jej naszą prośbę - dodał. Piosenkarka, która w zeszłym miesiącu została uznana przez magazyn Time za "Człowieka Roku 2023 roku", cieszy się rzeszą fanów na całym świecie, a trasa Eras Tour stała się pierwszą trasą muzyczną, która zarobiła ponad miliard dolarów. Portal Europejska Pravda zauważa, że w ostatnich wyborach - w 2019 r. - głosowało jedynie 42 proc. Europejczyków w wieku poniżej 25 lat i 47 proc. w wieku 25-39 lat. Zobacz również: Rosyjskie władze zachęcają: Jak na narty, to do Korei Północnej

Zginął w katastrofie śmigłowca. Rodzice dostaną 100 mln dolarów odszkodowania

Kim Dzong Un: To główny wróg. Nie będziemy unikać wojny

Białoruskie wojsko szkoli dzieci wywiezione z Ukrainy