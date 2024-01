Egipt to znany i lubiany kierunek wakacyjnych wyjazdów. Co roku wybierają go setki tysięcy Polaków. Popularnym rozwiązaniem jest Last Minute w Egipcie – nie tylko w trakcie lata, lecz także poza sezonem. Dlaczego warto skorzystać z takiej oferty?

/ Materiały prasowe

Wyjazd na wakacje Last Minute do Egiptu może być bardzo opłacalny. Promocje na ostatnie miejsca zaczynają się na około 2 tygodnie przed wylotem, a kończą nawet na kilka godzin przed rozpoczęciem wycieczki.

Jest to propozycja dla osób, które lubią spontaniczność i stawiają na elastyczność w planowaniu urlopów, a także wszystkich tych, którym zależy na zorganizowaniu tanich wczasów. Oto kilka powodów, dla których Egipt to idealny kierunek na Last Minute.

Bardzo atrakcyjne ceny wycieczek Last Minute

Największa zaleta wakacji "na ostatnią chwilę" to oczywiście ich cena. Może być naprawdę atrakcyjna i przynieść oszczędność rzędu kilkuset złotych na osobę lub jeszcze więcej. To właśnie dlatego na tę opcję decyduje się tak wielu turystów.

Nie inaczej jest w przypadku Last Minute w Egipcie. To opłacalne rozwiązanie. Można z niego skorzystać zarówno latem, jak i zimą. Warto przy tym wiedzieć, że Egipt Last Minute jest najtańszy poza sezonem wakacyjnym. Zdarza się, że zniżki sięgają wtedy nawet 50%. Można więc trafić na wycieczki w naprawdę korzystnej cenie. Niekiedy tygodniowe wyjazdy kosztują poniżej 1000 zł za osobę i to z wyżywieniem. Pozwala to na podróż za granicę bez nadmiernego obciążania budżetu. Zwłaszcza przy rodzinnych wakacjach możliwe jest zaoszczędzenie dużej sumy pieniędzy.

/ Materiały prasowe

Duży wybór wakacyjnych wyjazdów

Egipt to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków wśród klientów biur podróży. Touroperatorzy przez cały rok oferują mnóstwo wycieczek do najbardziej znanych kurortów tego kraju, takich jak przede wszystkim Hurghada, Marsa Alam i Sharm el Sheikh. Połączenia lotnicze z Egiptem są częste, a wyloty odbywają się z różnych miast Polski.

Zapewnia to dużą elastyczność i daje szerokie możliwości wyboru, również pod kątem wakacji Last Minute. Na stronach multi-agentów, takich jak FLY.PL, łatwo i szybko można dotrzeć do setek ofert od różnych biur podróży, porównać je ze sobą i zarezerwować tę, która najlepiej wpisuje się w nasze preferencje.

/ Materiały prasowe

Hotele dla każdego

Turystyczne kurorty w Egipcie mają bardzo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i świetną bazę hotelową. W ofertach Last Minute do tego kraju można znaleźć rozmaite obiekty noclegowe: 3-gwiazdkowe, 4-gwiazdkowe i 5-gwiazdkowe.

Wśród nich znajdują się zarówno hotele nastawione na rodziny z dziećmi, z animacjami, aquaparkami i innymi atrakcjami dla najmłodszych, jak i przeznaczone wyłącznie dla dorosłych o imprezowym, lub przeciwnie, nieco spokojniejszym charakterze. Każdy może więc znaleźć miejsce dla siebie.

Dobra oferta All Inclusive

W ramach Last Minute na uwagę zasługują wakacje All Inclusive w Egipcie. Ten typ wyżywienia jest tam bardzo popularny. Zapewnia dostęp do śniadań, obiadów, kolacji, a także przekąsek i nielimitowanych napojów. Takie rozwiązanie sprawia, że nie trzeba planować dużych wydatków na miejscu. W połączeniu z tanimi ofertami Last Minute w Egipcie pozwala to na zorganizowanie naprawdę budżetowych wczasów.

/ Materiały prasowe

Brak długiego oczekiwania na wizę

W przypadku wyjazdów Last Minute do niektórych krajów problemem może być czas oczekiwania na wydanie wizy. W Egipcie turyści nie mają takich trudności. Co prawda wymagana jest tam wiza, jednak można ją uzyskać już po przylocie do kraju, na lotnisku.

Dzięki temu można zdecydować się na bardziej spontaniczny wyjazd (choć wciąż należy pamiętać o konieczności posiadania paszportu ważnego przynajmniej 6 miesięcy od momentu opuszczenia Egiptu). Koszt wizy upoważniającej do jednorazowego wjazdu do kraju to 25 USD. Dokument jest ważny przez 30 dni.

Dobra pogoda przez cały rok

Lato w Egipcie jest niezwykle upalne i słoneczne. Spodoba się wszystkim miłośnikom naprawdę wysokich temperatur. Atrakcyjne ceny wycieczek Last Minute poza sezonem skłaniają jednak do wybrania się na wakacje w Egipcie również zimą, wiosną lub jesienią.

Na szczęście można tam liczyć na dobrą pogodę przez cały rok. Nawet w styczniu, najchłodniejszym z miesięcy, średnia temperatura w ciągu dnia wynosi około 19°C, natomiast morze ma przeciętnie ponad 20°C. Pogoda jest przy tym słoneczna, co uprzyjemnia wypoczynek. Wyjazd na Last Minute do Egiptu poza sezonem pozwala więc zarówno na plażowanie i korzystanie z uroków nadmorskich kurortów, jak i zwiedzanie okolicznych atrakcji i zabytków.

/ Materiały prasowe



Opcja wyjazdu "na ostatnią chwilę" ma przy tym ważną zaletę. Dzięki niej można na bieżąco reagować na dobre prognozy pogody w Egipcie. Jeżeli najbliższy czas zapowiada się ciepło i słonecznie, wycieczkę można zarezerwować praktycznie z dnia na dzień.