5 franków szwajcarskich, czyli niespełna 23 złote, trzeba zapłacić za możliwość zrobienia sobie zdjęcia na molo w miejscowości Iseltwald nad jeziorem Biel w środkowej Szwajcarii. Jak informuje portal szwajcarskiego radia SRF, opłatę wprowadziły władze gminne z powodu dużej liczby turystów.

Wietnamscy turyści robiący sobie selfie w szwajcarskiej miejscowości Isetwald / PETER KLAUNZER / PAP/EPA

Od pewnego czasu mieszkańcy wioski Iseltwald narzekają na zbyt dużą liczbę turystów, którzy odwiedzają miejscowość na jeziorem Biel. To efekt popularności zdobytej przez miejscowość dzięki południowokoreańskiemu serialowi "Crash Landing on You", emitowanemu w serwisie streamingowym Netflix.

Serial opowiada o bogatej kobiecie z Korei Południowej, która trafia w góry po wypadku na paralotni i zakochuje się w oficerze z Korei Północnej. Niektóre sceny kręcono właśnie w malowniczej miejscowości w Szwajcarii.

Jak podaje SRF, od ubiegłego roku wioska notuje rekordową liczbę odwiedzających, szczególnie Koreańczyków, którzy pragną zrobić sobie zdjęcie na niewielkim molo ze wspaniałym widokiem na jezioro.

W centrum rozgrywają się chaotyczne sceny, autobusy przywożące turystów blokują drogi - relacjonuje portal.