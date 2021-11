Mąż 32-letniej Polki Beaty R. przyznał, że doprowadził do jej śmierci. Zaprzecza jednak, by ją zabił. Mimo to w środę został aresztowany pod zarzutem zabójstwa żony. Ciało zaginionej we wrześniu Polki znaleziono w sobotę w lesie w Boekeberg, 20 km od Malmoe.

