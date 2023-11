Nowe, bardziej restrykcyjne przepisy dla ruchu turystycznego wprowadza słowacki Tatrzański Park Narodowy (TANAP). Turyści nie będą mogli m.in. wchodzić na szlaki z pasami, zmienia się też czas zamknięcia szlaków na okres zimowy. Nowe przepisy wejdą w życie 15 grudnia.

Widok na Giewont/ Zdj. ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Prace nad zmianami w dokumencie określającym zasady zwiedzania słowackiej części Tatr trwały kilka lat.



Po ponad sześciu latach procesu wspólne wysiłki przyrodników zostały zakończone, w wyniku czego powstały jasne zasady poruszania się zwiedzających w najstarszym parku narodowym na Słowacji. Może zmiany nie każdemu odpowiadają, ale faktem jest, że odzwierciedlają kompromis pomiędzy interesami ochrony przyrody, a żądaniami grup interesu korzystających z terenu parku narodowego - stwierdził zastępca dyrektora Zarządu TANAP z siedzibą w Tatrzańskiej Łomnicy, Peter Spitzkopf.



Przed nami dużo ciężkiej pracy, która powinna doprowadzić do stopniowego wprowadzenia i stosowania nowych zasad. Dlatego też przez pierwszy rok funkcjonowania nowych przepisów będziemy się starać być tolerancyjni wobec turystów i mamy nadzieję, że oni także będą wobec nas wyrozumiali - podsumowuje Spitzkopf.

Duże zmiany również dla turystów z Polski

Jedną z najważniejszych zmian dla turystów z polski, będzie zakaz wprowadzania psów na wysokogórskie szlaki - rejony, gdzie występują gatunki chronione: kolonie świstaków i kozic oraz miejsca występowania dużych drapieżników i innych rzadkich i zagrożonych gatunków.

Miejsca te mają być oznaczane bezpośrednio w terenie. Do tej pory wielu naszych rodaków chcących wędrować po Tatrach ze swoimi psami, jechało na stronę słowacką. W polskiej części Tatr zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt domowych obowiązuje już od wielu lat. Dozwolone jest tylko chodzenie z psami w Dolinie Chochołowskiej.

Więcej miejsc dla turystów, skrócony czas zimowego zamknięcia

Według nowych zasad w pobliżu schronisk zostaną poszerzone strefy, gdzie będą mogli przebywać turyści na krótkotrwały wypoczynek. Do tej pory turyści mogli przebywać tylko w ściśle określonych miejscach w bezpośrednim sąsiedztwie schronisk.



Ważne zmiany będą także w obszarze zimowej turystyki. Do tej pory wysokogórskie szlaki po stronie słowackiej były zamykane na okres od 1 listopada do 15 czerwca. Teraz czas zimowego zamknięcia dolin będzie skrócony o 15 dni, czyli od 1 listopada do 31 maja. Dolina Juraniowa w Tatrach Zachodnich będzie zamykana od 1 listopada do 30 kwietnia. Najkrócej, bo od 15 grudnia do 30 kwietnia będzie zamknięta Dolina Mięguszowiecka do wysokości Cmentarza Symbolicznego pod Osterwą.

Specjalne ograniczenia będą dotyczyły wysokogórskich szlaków - zimą z terenu Doliny Staroleśnej, Doliny Kieżmarskiej, Łomnickiego Stawu możliwe będzie wejście tylko ze specjalistycznym sprzętem wspinaczkowym i nartami na Baranią Przełęcz, Czerwoną Ławkę, Żleb Kartarika czy Filmarski Żleb.

Narciarstwo tylko na wytyczonych trasach

Nowe przepisy określają także tereny dla narciarstwa zjazdowego, które można uprawiać wyłącznie na oznakowanych i wytyczonych trasach zjazdowych; trasach ośrodków narciarskich wyposażonych w wyciągi, zgodnie z regulaminem funkcjonowania danego ośrodka narciarskiego.

Narciarstwo biegowe z kolei będzie można uprawiać tylko na ściśle wyznaczonych terenach. Zimową wspinaczkę i tzw. skialpinizm będą mogli uprawiać wyłącznie narciarze - alpiniści, którzy dokonają wcześniejszej rejestracji on-line na stronie Zarządu TANAP, gdzie trzeba będzie przedstawić stosowne uprawnienia alpinistyczne.

Więcej tras dla rowerzystów

Nowe przepisy pozwolą na poruszanie się rowerami po większej ilości tras - istniejące ścieżki rowerowe zostaną rozbudowane i dodatkowo zostaną wytyczone. Poszerzone zostaną także obszary dla turystyki wodnej, czyli dla spływów kajakowych i pontonowych. Zostaną także ustalone zasady tzw. geocachingu czyli gier terenowych na terenie TANAP.



Słowacki TANAP to bliźniaczy park polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest najstarszym parkiem narodowym na Słowacji - powstał 1 stycznia 1949 r. Powierzchnia tego parku to ponad 74 tys. hektarów