Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył medalem 12-latkę, która podczas niedawnej powodzi w obwodzie zakarpackim uratowała czworo dzieci, w tym swojego siedmioletniego brata.

12-letnia Tetiana Tułajdan, uczennica VII klasy, została odznaczona medalem "Za uratowane życie". Dekret w tej sprawie szef państwa podpisał w środę.



Jak informuje biuro prezydenta, nastolatka uratowała swojego 7-letniego brata i troje dzieci z sąsiedztwa przed powodzią, do której doprowadziły silne ulewy w miejscowości Jasina na Zakarpaciu.

Dziewczynka wyłączyła w domu prąd i zaprowadziła dzieci na strych. Woda osiągnęła w tym czasie poziom jednego metra.

Media relacjonowały, że woda zaczęła zalewać budynek i podwórko, kiedy Tetiana była w domu sama z bratem. Wzięła chłopca za rękę i pobiegła do sąsiedniego domu należącego do jej ciotki. Tam było troje przestraszonych dzieci, a woda sięgała już kolan. 12-latka uspokoiła dzieci i zaprowadziła je na wyższe piętro. Tam czekano na przyjście dorosłych.

Odważny czyn Tetiany to przykład dla nas, dorosłych, który zasługuje na to, by wszyscy się o nim dowiedzieli - podkreślił szef władz obwodowych Zakarpacia Anatolij Połoskow.