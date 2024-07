Premier Węgier Viktor Orban przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. W planach między innymi spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

/ Shutterstock

O tym, że premier Węgier Viktor Orban uda się we wtorek do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim informował wcześniej brytyjski dziennik "Financial Times", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

To pierwsza wizyta szefa węgierskiego rządu na Ukrainie od czasu rosyjskiej inwazji na ten kraj.