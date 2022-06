​Notowania prezydenta USA Joe Bidena spadły czwarty tydzień z rzędu do 36 proc., co odpowiada najniższemu poziomowi odnotowanemu od końca maja, wynika z przeprowadzonego w środę sondażu Reuters/Ipsos.

Prezydent USA Joe Biden / Shutterstock

Aprobata prezydenta utrzymuje się od sierpnia poniżej 50 proc., co jest sygnałem ostrzegawczym, że jego Partia Demokratyczna może stracić kontrolę nad co najmniej jedną izbą Kongresu USA w wyborach śródokresowych 8 listopada, komentują wyniki sondażu jego autorzy.

Trzydzieści cztery procent Amerykanów twierdzi, że gospodarka jest najważniejszym problemem, przed którym stoją obecnie Stany Zjednoczone. Biden jest nękany przez najwyższy od 40 lat poziom inflacji, rosyjska inwazja na Ukrainę ograniczała globalne dostawy paliw a łańcuchy dostaw są wciąż ograniczone przez skutki pandemii Covid-19.

Wśród członków Partii Demokratycznej poparcie dla Bidena pozostaje w dużej mierze niezmienione od zeszłego tygodnia - 73 proc. w porównaniu do 74 proc. z 15 czerwca. W sierpniu 85 proc. Demokratów popierało działania Bidena.

Ale wśród Republikanów ranking Bidena spadł do 7 proc. w porównaniu z 11 proc. 15 czerwca. Tylko 18 proc. Amerykanów uważa, że kraj zmierza we właściwym kierunku. Aprobata Bidena zbliża się - ale jeszcze nie osiągnęła - do najniższego poziomu odnotowanego przez jego poprzednika, Donalda Trumpa, który w grudniu 2017 roku uzyskał 33 proc. poparcia.

Ankieta Reuters/Ipsos jest przeprowadzana online w całych Stanach Zjednoczonych. Ostatni sondaż zebrał odpowiedzi od 1002 dorosłych, w tym 435 Demokratów i 379 Republikanów. Ma przedział wiarygodności - miarę precyzji - wynoszący cztery punkty procentowe.