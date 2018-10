Stany Zjednoczone likwidują konsulat w Jerozolimie, który był de facto misją dyplomatyczną do kontaktów z Palestyńczykami, i wcielą go do swej ambasady w Izraelu - poinformował w czwartek sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Autonomia Palestyńska nazwała to "bardzo złą decyzją".

