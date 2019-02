Prowadzone w Kongresie USA rozmowy Demokratów z Republikanami, których celem jest uniknięcie grożącej ponownie w piątek blokady finansowania rządu, są w impasie wskutek sporu wokół zatrzymywania imigrantów - poinformował w niedzielę republikański senator.

Zdj. ilustracyjne / Alex Edelman / PAP/EPA

W tej chwili rozmowy są w impasie - powiedział w programie telewizyjnym "Fox News Sunday" senator Richard Shelby z Partii Republikańskiej po dyskusji dotyczącej zasad zatrzymywania imigrantów. Wyraził jednocześnie nadzieję, że negocjatorzy powrócą niebawem do stołu obrad.

Wysiłki na rzecz przezwyciężenia impasu w sprawie funduszy na zabezpieczenie granicy przedłużyły się na weekend i 17-osobowy specjalny negocjacyjny panel kongresmenów liczy na osiągnięcie porozumienia do poniedziałku - wskazują parlamentarzyści i doradcy. Chodzi o to, by Senat oraz Izba Reprezentantów mogły uchwalić i do piątku przekazać prezydentowi Donaldowi Trumpowi do podpisu ustawy uwalniające środki na dalsze finansowanie instytucji federalnych.

Demokratyczny senator Jon Tester zbagatelizował ewentualność załamania się rozmów. To negocjacje. Negocjacje rzadko kiedy idą całkiem gładko - powiedział w programie telewizji Fox. Zadeklarował też swą nadzieję na osiągnięcie ugody. Jednak zastrzegające sobie anonimowość źródło powiedziało w niedzielę Reuterowi, że decyzji o kontynuowaniu rozmów jeszcze nie podjęto.

25 stycznia Trump zgodził się zakończyć 35-dniowe częściowe wstrzymanie finansowania - czyli tak zwane zawieszenie - rządu, choć Kongres sprzeciwił się jego żądaniu udostępnienia 5,7 mld dolarów na budowę muru na granicy z Meksykiem. Uznano to za polityczne zwycięstwo Demokratów, przy czym kongresowi liderzy uzgodnili, że w ciągu trzech tygodni prowizorycznego finansowania instytucji budżetowych parlamentarzyści znajdą wspólne stanowisko w sprawie metod chronienia granicy.