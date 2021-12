W USA jest obecnie najwięcej hospitalizowanych dzieci z Covid-19 od początku pandemii. W całej Ameryce do szpitali trafiło w ciągu ostatniego tygodnia o 35 proc. więcej dzieci, w Nowym Jorku liczba małych pacjentów wzrosła pięciokrotnie, a w Waszyngtonie - dwukrotnie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Eksperci wiążą wzrost liczby poważnie chorych dzieci z wariantem koronawirusa Omikron, który szybko rozprzestrzenia się w sezonie świątecznym. Medycy prognozują, że w szpitalach dziecięcych sytuacja jeszcze się pogorszy.



Teraz będziemy mieć Nowy Rok, więcej ludzi będzie przebywać razem, a w ślad za tym liczby (zakażeń) będą nadal wzrastać - ocenił w rozmowie z CNN dr Stanley Spinner, główny dyrektor medyczny szpitala pediatrycznego Texas Children's Pediatrics & Urgent Care w Houston.



Niepokoimy się zwłaszcza o dzieci poniżej 5. roku życia, które nie mogą być szczepione przeciw Covid-19 oraz te, które nie są w pełni zaszczepione lub nie są zaszczepione w ogóle - podkreślił Spinner.



Dodał, że nie widzi dowodów na to, by Omikron wywoływał cięższy przebieg Covid-19 u dzieci, ale też nie sądzi, że infekcja wywołana tym wariantem koronawirusa przebiega łagodniej niż w przypadku innych mutacji.



Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dziecko nie trafiło do szpitala. Jeśli więc tam trafia, oznacza to, że jest już poważnie chore - wyjaśnił Spinner. Podkreślił, że większość ciężko chorych dzieci jest nieszczepionych lub nie są one w pełni zaszczepione.



Dr Juan Salazar, lekarz naczelny szpitala pediatrycznego Connecticut Children's Medical Center w Hartford poinformował, że tylko jedna trzecia uprawnionych dzieci, w wieku 5 lat i starszych, jest zaszczepionych.



Pediatra dr Jennifer Owensby z Rutgers Robert Wood Johnson Medical School w Jersey City wyjaśniła CNN, że dzieci są narażone na koronawirusa niezależnie od wieku. Widzimy dość dużo (przypadków) w każdej grupie wiekowej. Od niemowląt aż po starszych nastolatków - dodała Owensby.



W Nowym Jorku stanowa komisarz zdrowia dr Mary Bassett poinformowała, że od 11 grudnia przyjęcia dzieci do szpitali z powodu Covid-19 wzrosły prawie pięciokrotnie, a w całym stanie - ponad dwukrotnie.



Dr Roberta DeBiasi szefowa oddziału chorób zakaźnych w Children's National Hospital w Waszyngtonie powiedziała: W poprzednich falach (pandemii) mielibyśmy na ich szczycie około 18 dzieci w szpitalu. Teraz w niektóre dni jest ich aż 30.