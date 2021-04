13-letni Adam Toledo z Chicago zmarł w wyniku rany postrzałowej w starciu z policją. Tragiczne zdarzenie zostało przez służby został określone jako „konfrontacja z użyciem broni”.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Biały 13-latek mieszkał w Little Village, w większości latynoskiej części dzielnicy West Side. W następstwie zastrzelenia chłopca funkcjonariusz został przeniesiony do służby administracyjnej" - poinformował dziennik "USA Today".

"Adam miał wiele marzeń, których nigdy nie spełni. Jak na ironię jednym z jego marzeń było zostać policjantem" - pisała matka nastolatka Elizabeth Toledo na stronie GoFundMe. Jest to platforma umożliwiająca ludziom zbieranie pieniędzy na różne cele, w tym m.in. w następstwie wypadków i chorób.



"Konfrontacja"

Gazeta "USA Today", powołując się na zeznania policji, podała, że funkcjonariusze ścigali pieszo dwie uciekające osoby, co "doprowadziło do konfrontacji". Jeden z funkcjonariuszy strzelił chłopcu w klatkę piersiową. Dziecko zmarło na miejscu.

Według policji, funkcjonariusze znaleźli na miejscu broń.



Na Twitterze rzecznik policji Tom Ahern nazwał zajście "konfrontacją z użyciem broni". Przedstawił również zdjęcie pistoletu. Jak dodał, inny pochwycony mężczyzna przebywa w areszcie.



Zdarzenie zarejestrowały kamery

Agencja zajmująca się dochodzeniem w sprawie wykroczeń policji, Chicago Civilian Office of Police Accountability (COPA), informowała, że incydent został zarejestrowany kamerą policjanta. Ponieważ jednak Toledo był nieletni, nagrania nie można udostępnić bez nakazu sądowego.



"Materiały, które mogą zostać udostępnione, zostaną przekazane w ciągu 60 dni od zdarzenia zgodnie z miejskimi zasadami udostępniania filmów wideo" - powiadomiła COPA.



Szef policji w Chicago, David Brown, portretował incydent jako "śmiertelne spotkanie między jednym z naszych a nieletnim". W jego opinii policjanta napawa to "największym lękiem", jakiego może doświadczyć podczas wypełniania obowiązków.



Niestety, ten lęk się urzeczywistnił. (...) Każda utrata życia jest tragiczna, a zwłaszcza jeśli dotyczy młodzieży - ocenił Brown.



Szef policji złożył kondolencje rodzinie Toledo i powiedział, że jego departament "w pełni popiera" dochodzenie COPA oraz "zdecydowanie" wzywa do publikacji wideo - w tym nagrań z kamery policjanta.



Burmistrz Chicago Lori Lightfoot tweetowała czwartek, że "niezwykle ważne" jest, aby COPA udostępniła filmy rodzinie, a następnie zaprezentowała je publicznie, "tak szybko, jak to możliwe". Dodała, że kluczowa jest "przejrzystość i szybkość".