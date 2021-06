Hongkońskie obserwatorium meteorologiczne ogłosiło w poniedziałek najwyższy, czarny alert deszczowy. Z powodu ulewnych opadów odwołano poranną sesję miejscowej giełdy, pracę wstrzymały szkoły i ośrodki szczepień przeciw Covid-19 – podała lokalna prasa.

Hongkońskie obserwatorium meteorologiczne ogłosiło w poniedziałek najwyższy, czarny alert deszczowy / JEROME FAVRE / PAP/EPA

Był to pierwszy czarny alert deszczowy w tym roku - podkreśla dziennik "South China Morning Post". Taki poziom alertu ogłaszany jest, gdy przewidywane opady przekraczają 70 mm.

Deszcze były szczególnie silne na należących do Hongkongu mniejszych wyspach, w tym Lantau i Lamma, gdzie opady przekraczały 150 mm. Na Lantau osunięta ziemia zablokowała ruch na jednej z dróg.



W związku z czarnym alertem deszczowym odwołano wszystkie zaplanowane na poniedziałek rozprawy sądowe oraz poranne posiedzenia w lokalnym parlamencie.





/ JEROME FAVRE / PAP/EPA

Przed południem czarny alert złagodzono do czerwonego, a następnie do bursztynowego, najniższego w trzystopniowej skali. O godz. 12.30 czasu lokalnego (godz. 6.30 w Polsce) alert został odwołany, a władze ogłosiły, że punkty szczepień i inne instytucje będą stopniowo wznawiały pracę.



Po spowodowanej ulewami porannej przerwie również hongkońska giełda papierów wartościowych ogłosiła wznowienie działalności o godz. 13.30.



Ulewne opady opóźniły o mniej więcej godzinę wylot szefowej władz Hongkongu Carrie Lam do Pekinu, gdzie wraz z delegacją ma ona wziąć udział w czwartkowych obchodach 100-lecia Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Samolot z Lam i delegacją na pokładzie wystartował ostatecznie o godz. 10.52 - pisze "SCMP".

/ JEROME FAVRE / PAP/EPA