Ulewne deszcze, które nawiedziły w ostatnich dniach wschodnią i północno-wschodnią część Republiki Południowej Afryki, doprowadziły do śmierci co najmniej 35 osób; jest wśród nich troje dzieci, które utopiły się w opuszczonej, nielegalnej kopalni - podaje we wtorek EFE.

REKLAMA