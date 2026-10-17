Ukraina zwraca się do Polski i innych sąsiadów. Prośba o zgodę na tranzyt produktów rolnych

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier o umożliwienie tranzytu ukraińskiego zboża do innych odbiorców – informuje agencja Reutera, powołując się na węgierskiego nadawcę RTL. Węgierski premier Peter Magyar miał zadeklarować, że Budapeszt nie będzie sprzeciwiał się rozwiązaniu, o ile transporty będą jedynie przejeżdżać przez terytorium Węgier.

Według relacji RTL, Wołodymyr Zełenski rozmawiał w piątek z Peterem Magyarem o odbudowie relacji między Ukrainą a Węgrami. Jednym z tematów miała być możliwość wznowienia tranzytu ukraińskich produktów rolnych przez kraje sąsiednie.

Poprosił Polskę, Rumunię, Słowację, Węgry i wszystkie sąsiednie państwa o zgodę na tranzyt, podobnie jak miało to miejsce trzy lub cztery lata temu, na początku wojny – powiedział Magyar w rozmowie z RTL.

Jak dodał, Ukraina miałaby transportować m.in. kukurydzę w zaplombowanych pociągach do państw Europy Zachodniej.

Magyar miał zapewnić, że Węgry zaakceptują takie rozwiązanie pod warunkiem, że ukraińskie zboże nie będzie trafiało na węgierski rynek.

Powiedziałem, że jeśli towary będą jedynie przejeżdżały przez kraj, nie będzie żadnych przeszkód – podkreślił, cytowany przez RTL.

Model tranzytowy miałby nawiązywać do rozwiązań proponowanych po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wówczas część państw regionu zgadzała się na przewóz ukraińskich produktów rolnych do portów i odbiorców w innych krajach, jednocześnie wprowadzając ograniczenia dotyczące ich sprzedaży na lokalnych rynkach.

Czarnomorskie szlaki zablokowane przez rosyjskie ataki

Ukraina należy do największych światowych producentów pszenicy, kukurydzy i nasion słonecznika. Przed pełnoskalową rosyjską agresją znaczna część tych towarów była eksportowana przez porty nad Morzem Czarnym.

Rosyjska kampania ataków znacząco ograniczyła możliwości eksportowe ukraińskich portów. Poszukiwanie alternatywnych tras lądowych ma więc istotne znaczenie dla ukraińskiego sektora rolnego i dostaw żywności na rynki zagraniczne.

Kwestia tranzytu zboża wraca również w czasie problemów z tegorocznymi zbiorami kukurydzy w Unii Europejskiej. Według prognozy Komisji Europejskiej z końca sierpnia, przywołanej w materiale, unijne zbiory tego zboża miały wynieść 50,1 mln ton.

Byłby to wynik bliski najniższego poziomu od około dwóch dekad i o blisko jedną piątą niższy od średniej z trzech poprzednich lat. Szczególnie dotkliwe skutki rekordowej temperatury i suszy odczuli rolnicy we Francji i na Węgrzech.