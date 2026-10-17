Zełenski o relacjach z Polską. „Chcę powiedzieć całkowicie szczerze”

RMF24

„Nasze relacje z Polską rzeczywiście się poprawiły. Bardzo ważne jest dla nas, abyśmy teraz byli razem przeciwko wrogowi” - powiedział w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zełenski: Wróg jest jeden

Chcę powiedzieć całkowicie szczerze, że nasze relacje z Polską rzeczywiście się poprawiły. Jestem za to bardzo wdzięczny zarówno Polsce, jak i naszym zespołom, premierowi oraz narodowi polskiemu za wspieranie Ukrainy. Bardzo ważne jest dla nas, abyśmy teraz byli razem przeciwko wrogowi. Wróg jest jeden – Rosja i bardzo niepokoi ją to, że Ukraina i Polska tworzą silny sojusz - odpowiedział Zełenski na pytanie dziennikarzy na grupie WhatsApp.

Musimy jedynie wzmacniać nasze relacje, a wszelkie problematyczne kwestie starać się rozwiązywać spokojniej. Jestem przekonany, że poradzimy sobie nawet z bardzo trudnymi sprawami - oświadczył prezydent Ukrainy.

Zełenski zaznaczył, że jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w czwartek w Brukseli w kuluarach szczytu UE przebiegło pomyślnie oraz podziękował szefowi polskiego rządu za wsparcie.

Nasze relacje będą korzystne dla obu stron, oparte na wzajemnym szacunku i świadomości znaczenia bezpieczeństwa w Europie - oświadczył prezydent.

Zełenski alarmuje: 20 mln Ukraińców może wyjechać. Rosja nas zabija „Rosja zabija nas na naszym terytorium” - mówi Wołodymyr Zełenski. Przywódca ostrzega, że ponad 20 mln Ukraińców może zostać „wypędzonych” z kraju i wyjechać do Unii Europejskiej w razie przegranej wojny.

Tusk spotkał się z Zełenskim

W czwartek premier Tusk podkreślił podczas spotkania z prezydentem Ukrainy, że „nie ma absolutnie żadnego powodu”, dla którego Unia Europejska miałaby osłabić sankcje wobec Rosji.

Wcześniej w środę agencja Interfax-Ukraina poinformowała, że po raz pierwszy od czerwca, kiedy doszło do zaostrzenia w relacjach między Kijowem a Warszawą, Zełenski udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie.

Spór o bohaterów UPA

Decyzja Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednostce wojskowej nazwy „bohaterów UPA” wywołała falę krytyki w Polsce. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i resort dyplomacji, a prezydent Karol Nawrocki poinformował 19 czerwca, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Orderu Orła Białego zrzekli się także byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko, a inne polskie odznaczenia państwowe zwrócili: szef MSZ Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Uderzyli w 15 kluczowych obiektów. Jeden z największych takich ataków Rosji Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków na ukraińską energetykę – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Celem było 15 ważnych obiektów. Rosjanie użyli ponad 320 odrzutowych dronów Shahed, a także pocisków manewrujących i…

Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. Według polskich historyków w lipcu 1943 r. oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.

Polska uznaje zbrodnie popełnione na ludności polskiej za ludobójstwo, natomiast wielu ukraińskich historyków i polityków interpretuje je jako element szerszego konfliktu polsko-ukraińskiego, za który odpowiedzialność ponosiły obie strony. Jednocześnie w ukraińskiej pamięci historycznej OUN i UPA są często postrzegane jako symbole walki o niepodległość oraz powojennego oporu przeciw Związkowi Sowieckiemu. Ukraiński dokument o Panteonie Narodowym dopuszcza m.in. upamiętnienie w nim postaci związanych z tymi organizacjami.