Ukraina negocjuje z Polską i Słowacją ws. kontroli celnych. „Financial Times” o szczegółach

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Ukraina chce przenieść kontrole celne ciężarówek ze zbożem w głąb Polski i Słowacji. Jak informuje „Financial Times”, Kijów prowadzi w tej sprawie rozmowy z oboma krajami i jak najszybciej chce zawrzeć porozumienie z Polską. Powodem są rosyjskie ataki dronów na ciężarówki stojące w kolejkach na granicy.

Ukraina chce przenieść kontrole celne m.in. do Polski

Brytyjski dziennik informuje w piątek o poranku, że Ukraina prowadzi rozmowy z sąsiednimi państwami członkowskimi UE w sprawie przeniesienia kontroli celnych dla ciężarówek przewożących ukraińskie zboże - z granicy w głąb terytorium tych krajów. Chodzi o Polskę oraz o Słowację. Ma to na celu powstrzymanie rosyjskich ataków dronów na pojazdy transportowe.

W ostatnich tygodniach długie kolejki ciężarówek z ukraińskimi towarami rolnymi były regularnie atakowane przez rosyjskie drony w pobliżu granicy z krajami UE.

Jak poinformowały „Financial Times” osoby zaznajomione ze sprawą, Ukraina została zmuszona do skierowania większej części swojego eksportu produktów rolnych drogą lądową, rzeczną i kolejową przez terytorium UE, po tym jak rosyjskie ataki dronów niemal całkowicie zablokowały dotychczasowy szlak transportowy przez Morze Czarne.

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że Kijów utworzył już wspólne punkty kontroli granicznej z Mołdawią i dąży do „rozszerzenia” tej inicjatywy na innych sąsiadów, w tym Polskę.

Decyzja ta wynika z „nowej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, w której Rosja celowo atakuje nasze granice, zakłóca logistykę i transport oraz utrudnia przepływ towarów przez granicę - powiedział rzecznik resortu, Heorhij Tychyj.

Dodał, że Kijów chce sfinalizować porozumienie z Polską „tak szybko, jak to możliwe”.

Komisja Europejska poinformowała, że ​​wspiera Mołdawię w przeniesieniu wszystkich kontroli celnych na jej stronę granicy. Od sierpnia na Ukrainie odnotowano liczne ataki na przejścia graniczne z Rumunią, Mołdawią i Polską.

Nasilone rosyjskie ataki z użyciem dronów doprowadziły do ​​powstania ogromnych kolejek ciężarówek po obu stronach granicy. W środę ukraińska służba celna poinformowała, że ​​na jednym z przejść granicznych w obwodzie wołyńskim na wjazd na Ukrainę oczekiwało ponad 1200 pojazdów ciężarowych.

Jak przekazał ukraiński wiceminister rolnictwa Taras Wysocki, ataki dronów na największe ukraińskie porty morskie oraz statki w tym regionie spowodowały spadek eksportu produktów rolnych o około połowę.