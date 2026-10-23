Starshield w Ukrainie znów ma działać w pełni. Trump: Nie chcę tego komentować

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Prezydent USA Donald Trump powiedział, że Elon Musk zniósł już ograniczenie prędkości dla Starlinka oraz jego wojskowej wersji - Starshielda - w Ukrainie. Nie chciał jednak powiedzieć, czy osobiście dzwonił do Muska w tej sprawie, jak donosiły wczoraj media. „To bardzo ciekawa sytuacja. Nie chcę tego komentować (...), nie ma znaczenia, czy dzwoniłem ja, czy ktoś inny” - powiedział Trump przed odlotem na wiec wyborczy do Iowa.

Starshield, czyli wojskowa wersja usługi Starlink

Starshield to program koncernu SpaceX Elona Muska przeznaczony dla rządów, wojska i służb bezpieczeństwa. Został zaprojektowany pod potrzeby bezpieczeństwa narodowego USA i ich sojuszników.

Jest rozwijany na bazie technologii cywilnego systemu internetu satelitarnego Starlink. Służy m.in. do: szyfrowanej łączności satelitarnej dla instytucji państwowych, obsługi ładunków wojskowych i wywiadowczych na satelitach, bezpiecznej transmisji danych, monitorowania i obserwacji Ziemi.

Trump: Musk przywrócił funkcjonowanie Starlinka w Ukrainie

Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził, że Elon Musk zniósł ograniczenia prędkości dla Starlinka w Ukrainie. Skomentował w ten sposób doniesienia „Wall Street Journal” jakoby zadzwonił do Muska i poprosił go o zniesienie ograniczeń działania na terytorium Ukrainy systemu Starshield, czyli wojskowej wersji Starlinka.

Nie chcę tego komentować (…), czy zadzwoniłem, czy ktoś inny zadzwonił, to nie robi żadnej różnicy. W sumie najważniejsze jest, że przywrócił to - powiedział prezydent USA przed odlotem na wiec wyborczy do Iowa, zaznaczając, że jego relacje z Muskiem są doskonałe.

Pytany o nowy, ciężki ostrzał Ukrainy przez Rosję kilka godzin po zakończeniu spotkania jego wysłannika Steve’a Witkoffa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, Trump uchylił się od odpowiedzi na pytanie, czy oznacza to, że Rosja nie chce pokoju.

Zobaczymy, jak to wyjdzie. Te bombardowania zdarzały się wiele razy - odpowiedział.

Fot. KENT NISHIMURA / AFP/East News

„WSJ” napisał w czwartek, że według przedstawicieli władz USA i Ukrainy wkrótce po rozmowie Trumpa z Muskiem system zaczął lepiej działać. Niektórzy ukraińscy urzędnicy powiedzieli, że nie przywrócono mu pełnej funkcjonalności, choć działał z większą prędkością niż w okresie obowiązywania limitów.