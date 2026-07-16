Ukraina ma nowy rząd. Kto znalazł się w składzie?

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Parlament Ukrainy zatwierdził nowy skład rządu na wniosek nowego premiera Serhija Koreckiego. Decyzja zapadła podczas czwartkowego posiedzenia, za powołaniem członków gabinetu zagłosowało 264 deputowanych.

Rada Najwyższa Ukrainy oficjalnie zatwierdziła nowy skład Gabinetu Ministrów. Wniosek w tej sprawie złożył nowy premier Serhij Korecki. Za powołaniem członków rządu podczas czwartkowego głosowania opowiedziało się 264 deputowanych.

Wicepremierem ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy został mianowany Wsewołod Czencow, który wcześniej pełnił funkcję stałego przedstawiciela Ukrainy przy Unii Europejskiej. Na stanowisko ministra edukacji i nauki powołano przewodniczącego Narodowej Agencji ds. Zapewniania Jakości Szkolnictwa Wyższego Andrija Butenkę. Nowym ministrem ds. weteranów został natomiast szef mikołajowskiej administracji obwodowej wojskowej Witalij Kim.

Funkcjonujące do tej pory ministerstwo gospodarki, środowiska i rolnictwa zostało podzielone na dwa odrębne resorty. Odnowiony resort gospodarki i środowiska objął szef ukraińskiego oddziału firmy McKinsey&Company Ołeksandr Krawczenko, a ministerstwem polityki rolnej i żywności pokieruje dotychczasowy wiceminister gospodarki Taras Wysocki.

Na czele ministerstwa ds. wspólnot, terytoriów i osób wewnętrznie przesiedlonych stanął deputowany Witalij Bezhin z frakcji partii rządzącej Sługa Narodu, a szefem resortu odbudowy, infrastruktury i transportu został Mykoła Kałasznyk, dotychczasowy przewodniczący kijowskiej obwodowej administracji wojskowej.

Oznacza to, że w rządzie nie będzie już stanowiska wicepremiera ds. odbudowy Ukrainy – ministra rozwoju wspólnot i terytoriów.

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Ministrem sprawiedliwości będzie Denys Masłow - do tej pory przewodniczący komitetu Rady Najwyższej ds. polityki prawnej, reprezentujący Sługę Narodu, a stanowisko ministra transformacji cyfrowej objęła Oksana Ferczuk, dotychczasowa wiceminister obrony Ukrainy ds. rozwoju cyfrowego, transformacji cyfrowej i cyfryzacji.

Nowym ministrem spraw wewnętrznych został mianowany Iwan Wyhiwski, do czwartku komendant główny ukraińskiej policji.

Jak przekazały ukraińskie media, planowane jest ponowne powołanie Andrija Sybihy na stanowisko ministra spraw zagranicznych, a także mianowanie nowego szefa resortu obrony. Wnioski dotyczące tych kandydatur nie zostały jeszcze przedstawione.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w czwartek, że sprawujący urząd ministra spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko jest rozpatrywany jako jeden z kandydatów na stanowisko szefa resortu obrony. Dotychczas funkcję tę pełnił Mychajło Fedorow.

Wśród powołanych ponownie znaleźli się: pierwszy wicepremier i minister energetyki Denys Szmyhal, wicepremierka ds. polityki humanitarnej i minister kultury Tetiana Bereżna, minister finansów Serhij Marczenko, minister ochrony zdrowia Wiktor Laszko, minister młodzieży i sportu Matwij Bidnyj oraz minister polityki społecznej, rodziny i jedności Denys Ulutkin.