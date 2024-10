Po nałożeniu przez Unię Europejską nowych sankcji na Iran, Teheran zawiesił połączenia lotnicze krajowych przewoźników do Europy. Zachodnie państwa oskarżyły Iran o przesyłanie cywilnej floty rakiet do Rosji, która wykorzystuje je przeciwko Ukrainie.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Mimo że władze w Teheranie zaprzeczają oskarżeniom o przesyłanie Rosji rakiet, to w poniedziałek Unia Europejska objęła sankcjami trzech irańskich przewoźników - Iran Air, Mahan Air i Saha Airlines.

Poza wskazanymi liniami lotniczymi, sankcje dotkną również przedsiębiorstwa przemysłowe i transportowe oraz wszystkich powiązanych z nimi urzędników, biznesmenów i personel wojskowy.

Iran Air były jedynymi liniami lotniczymi w naszym kraju latającymi do Europy. Biorąc pod uwagę nowe sankcje Unii Europejskiej przeciwko nim, ani jeden irański samolot nie poleci już do Europy - przekazał dyrektor Stowarzyszenia Irańskich Linii Lotniczych Maksud Asadi Samani.

Jak poinformował opozycyjny emigracyjny opozycyjny portal Iran International, do tej pory linia Iran Air obsługiwała 48 lotów tygodniowo w obie strony do co najmniej dziewięciu miast europejskich, t.j. Paryż, Londyn, Rzym i Frankfurt.