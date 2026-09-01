Uderzenie Rosji i odpowiedź Ukrainy. Zmasowany atak na Kijów, ukraińskie drony nad Moskwą

Największy atak rakietowy na Kijów od miesięcy
W nocy z poniedziałku na wtorek Kijów stał się celem jednego z najpotężniejszych rosyjskich ataków rakietowych ostatnich miesięcy. Według władz miasta, w wyniku ostrzału zginęło co najmniej siedem osób, a cztery zostały ranne – wśród poszkodowanych są także dzieci. W obwodzie kijowskim rannych zostało co najmniej osiem kolejnych osób.
Miasto przez całą noc rozświetlały eksplozje i pożary. Rosyjska armia użyła zarówno dronów, jak i pocisków balistycznych. Alarmy przeciwlotnicze rozbrzmiewały w Kijowie przez cały poniedziałkowy wieczór i były kilkakrotnie ogłaszane w nocy.
To największy atak rakietowy na Kijów od jakiegoś czasu – komentuje Olga Rudenko, redaktor naczelna portalu Kyiv Independent.
Wśród zniszczonych budynków znalazł się pięciopiętrowy blok mieszkalny w Boryspolu na obrzeżach miasta. Lokalne służby przez całą noc walczyły z licznymi pożarami, które wybuchły w różnych częściach stolicy.
Ukraińskie drony nad Moskwą i rosyjskimi rafineriami
Ukraińska armia również była aktywna minionej nocy. Władze Moskwy poinformowały, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła kilkanaście bezzałogowców lecących w kierunku stolicy. Alarmy przeciwlotnicze rozbrzmiewały także w innych regionach kraju.
W obwodzie samarskim, położonym około 800 kilometrów na południowy wschód od Moskwy, ukraińskie drony uszkodziły bliżej niesprecyzowane obiekty cywilne. Region ten znany jest z licznych rafinerii ropy naftowej, co może sugerować, że to one były celem ataku.
W obwodzie leningradzkim, w porcie Ust-Ługa – jednym z najważniejszych rosyjskich ośrodków eksportowych – w wyniku ataku wybuchł pożar. Gubernator regionu Aleksandr Drozdenko potwierdził, że w nocy obowiązywał tam alarm przeciwlotniczy.