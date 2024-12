Potwierdził on naszą zdolność do wykrywania, śledzenia i atakowania pocisku docelowego w locie, zwiększając naszą gotowość do obrony przed ewoluującymi zagrożeniami przeciwnika - powiedział kontradmirał Greg Huffman.

SM-3 Block IIA to rakiety używane również w ramach systemu Aegis Ashore w otwartej niedawno bazie w Redzikowie. System na Guam ma stanowić element amerykańskiej tarczy antyrakietowej chroniący USA przed pociskami m.in. z Chin i Korei Płn. Ze względu na swoje położenie, baza na Guam pełniłaby kluczową rolę w ewentualnym konflikcie z Chinami wokół Tajwanu. Według planu element tarczy antyrakietowej ma zostać oddany do użytku w 2026 roku.