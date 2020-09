Chińskie władze kierują tybetańskich rolników do prowadzonych w wojskowym stylu centrów szkolenia, gdzie przyucza się ich do pracy w fabrykach – poinformował Reuters. Brytyjska agencja prasowa porównała działania chińskich władz do krytykowanej przez obrońców praw człowieka kampanii w Sinciangu.

