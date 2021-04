​Kobieta z Indii nawiązała internetowy romans z oszustem, który podawał się za księcia Harry’ego. Choć nigdy się nie spotkali, to zaplanowali już ślub. Ponieważ do ceremonii nie doszło, kobieta chce teraz pozwać prawdziwego księcia Sussex.

Książę Harry / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Palwinder Kaur twierdzi, że korespondowała z księciem Harrym przez maila. Mężczyzna miał obiecać prawniczce z Indii, że się z nią ożeni. 36-latek, jak jednak wiemy, żonaty jest od 2018 roku z Meghan Markle i para spodziewa się drugiego dziecka. Do zaślubin z Kaur więc nie doszło.

Kaur nie przyjmuje jednak do wiadomości, że została oszukana. Nalega, by Harry dotrzymał obietnicy i się z nią ożenił. Próbowała w tej sprawie kontaktować się m.in. z księciem Karolem. Nic jednak nie wskazuje, by wiadomość dotarła do ojca Harry’ego.

Kobieta jest zdeterminowana. W indyjskim stanie Pendżab złożyła skargę do Sądu Najwyższego dla stanu Hariana, domagając się oskarżenia księcia Harry’ego w Wielkiej Brytanii. "Książę Harry podobno nie dotrzymał obietnicy i według składającej skargę powinno zostać wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne w Wielkiej Brytanii" - napisano w dokumencie. W papierach znalazł się także rzekomy mail od księcia, który miał poprosić o rękę kobiety.

Sąd w Pendżabie nie jest skory do zajęcia się sprawą, twierdząc, że to fantazja kobiety. Podkreślono także, że skarga zawierała szereg błędów ortograficznych i gramatycznych.

Jak podaje "Independent", udało się zlokalizować oszusta, który pisał do kobiety. Mężczyzna przesiadywał w kafejce internetowej nieopodal Pendżabu. Przyznał, że robił to wszystko dla żartu.