Trump w rocznicę ataków na WTC: Nigdy nie zapomnimy

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„Dziś odnawiamy przysięgę złożoną 25 lat temu i dlatego dziś musimy walczyć z Iranem i musimy wygrać” - powiedział prezydent USA Donald Trump w trakcie ceremonii pod Pentagonem upamiętniającej 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku.

W przemówieniu przed gmachem resortu obrony, w który 25 lat temu uderzył uprowadzony przez terrorystów samolot i gdzie zginęły 184 osoby, Trump kilkakrotnie nawiązał do obecnej wojny z Iranem, przedstawiając ją jako kontynuację walki zaczętej po atakach Al-Kaidy.

3051 dzieci straciło rodzica. Te liczby związane z atakiem 11 września porażają Liczba dzieci, które straciły rodzica: 3051. Stosunek zmarłych mężczyzn do kobiet: 3:1. Łączna liczba ofiar: 2977. Liczba krajów, z których pochodziły: 90. Liczba zamachowców: 19. Liczba ton gruzu usuniętych z miejsca zamachu: 1,8 miliona. To tylko…

Trump o atakach na World Trade Center: Nigdy nie zapomnimy

Dziś odnawiamy świętą przysięgę, którą po raz pierwszy złożyliśmy w ich (ofiar) imieniu ćwierć wieku temu. Nigdy, przenigdy nie zapomnimy. Dlatego walczymy dzisiaj. Nie mamy wyboru. Może być tylko zwycięstwo. Walczymy twardo. Walczymy, żeby wygrać - powiedział Trump.

Prezydent oddał tym samym hołd wszystkim tym, którzy podczas ostatniego ćwierćwiecza uczestniczyli w wojnie z terroryzmem i „tym żołnierzom, którzy teraz pracują nad tym, by największy światowy sponsor terroryzmu, Islamska Republika Iranu, nigdy nie miała broni jądrowej”.

Twierdził przy tym, że Ameryka ponownie jest dziś poddawana próbie. Wygramy ją z łatwością - powiedział.

W przemówieniu amerykański przywódca wspominał heroiczne historie strażaków i policjantów, którzy zginęli podczas akcji ratunkowych, a także pasażerów porwanego przez terrorystów lotu United 93. którzy przeprowadzili szturm na kokpit, doprowadzając do rozbicia samolotu na polu w Shanksville w Pensylwanii, w efekcie broniąc Waszyngtonu przed atakiem poświęcając swoje życie za „tych, których nigdy nie znali”.

Prezydent USA: Nasza flaga symbolizuje sprawiedliwość

Trump ocenił, że był to „pierwszy amerykański kontakt wojny” z terroryzmem. Dodał jednak, że ostateczna odpowiedź na ataki dokona się nie na polu bitwy, lecz wewnątrz rodzin.

Możemy wychować nasze dzieci w przekonaniu, że ich kraj jest dobry, że ich ojcowie są odważni, a nasza flaga symbolizuje sprawiedliwość i wolność. Możemy być narodem, którego bohaterowie nie są fanatykami abstrakcyjnej sprawy (...), ale tym rodzajem ludzi, którzy wbiegają do budynków i oddają życie we wtorek rano za nieznajomych, których nigdy nie spotkali - stwierdził Trump.

Uroczystości w Pentagonie

Podczas ceremonii odczytano nazwiska wszystkich 184 ofiar ataku na Pentagon, w tym 59 pasażerów lotu American Airlines 77 z Waszyngtonu do Los Angeles oraz 125 pracowników Pentagonu. Przed Trumpem wystąpili minister obrony Pete Hegseth, była sekretarz stanu USA Condoleezza Rice oraz najwyższy rangą dowódca wojskowy generał Dan Caine.

Hegseth, który służył w wojsku w Iraku i Afganistanie i krytykował sposób prowadzenia tych wojen, powiedział, że „nawet jeśli były niedoskonałe, te wojny były naszą zemstą”. On również odniósł się do wojny z Iranem, zapowiadając „zakończenie tej walki”. Nadal wysyłamy terrorystów tam, gdzie ich miejsce – do piekła, i tankowce na dno oceanu, gdzie ich miejsce. I zapewniamy, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej. Presja gospodarcza rośnie z każdym dniem. Kontrolujemy cieśninę. Zakończymy tę walkę - zadeklarował.

Ceremonia pod Pentagonem jest jedną z trzech odbywających się w piątek w USA oficjalnych upamiętnień 25. rocznicy ataków. W Nowym Jorku, gdzie przemawiają jedynie rodziny ofiar, udział bierze wiceprezydent J.D. Vance. W Shanksville w Pensylwanii Biały Dom reprezentują ministrowie transportu i zasobów wewnętrznych, Sean Duffy i Doug Burgum.

Zamachy na World Trade Center w Nowym Jorku

11 września 2001 r. terroryści Al-Kaidy porwali w USA cztery samoloty, z których dwa uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci w gmach Pentagonu w Waszyngtonie, a czwarty - który miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol - rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. W atakach zginęło prawie 3 tys. osób, wśród nich sześcioro Polaków.