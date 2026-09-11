3051 dzieci straciło rodzica. Te liczby związane z atakiem 11 września porażają

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Stosunek zmarłych mężczyzn do kobiet: 3:1. Liczba dzieci, które straciły rodzica: 3051. Liczba ofiar: 2977. Liczba krajów, z których pochodziły: 90. Liczba zamachowców: 19. Liczba ton gruzu usuniętych z miejsca zamachu: 1,8 miliona. Przedział wiekowy, w którym odnotowano najwięcej ofiar: 35-39 lat. To tylko niektóre dane związane z zamachem na WTC z 11 września 2001 roku.

25 lat po zamachach z 11 września. Te liczby wciąż porażają

11 września 2001 roku cały świat patrzył, jak w ciągu niespełna dwóch godzin runęły bliźniacze wieże World Trade Center. 11 września w naszej pamięci to przede wszystkim płonący Nowy Jork, cztery porwane przez terrorystów z organizacji Al-Kaida samoloty, atak na Pentagon i tysiące ludzi, którzy nie wrócili do domów. Dane nowojorskich służb dotyczące tej nawiększej katastrofy z początku XXI wieku, które przytacza „New York Magazine”, wciąż wydają się być nieprawdopodobne.

25 - tyle lat mija od zamachów 11 września na World Trade Center i Pentagon w Nowym Jorku,

2977 - liczba ofiar,

99 - liczba dni, przez które po ataku nadal płonął ogień,

6 - liczba dni, przez które zamknięta była nowojorska giełda,

1717 - liczba rodzin, które nie otrzymały szczątków swoich bliskich,

343 - liczba strażaków i ratowników medycznych, którzy zginęli,

23 - liczba funkcjonariuszy nowojorskiej policji, czyli NYPD, którzy zginęli,

1609 - liczba osób, które w wyniku ataków straciły małżonka lub partnera,

3051 - szacunkowa liczba dzieci, które straciły rodzica,

35-39 lat - przedział wiekowy, w którym odnotowano najwięcej ofiar,

291 - liczba ciał odnalezionych w stanie nienaruszonym,

21 906 - liczba odnalezionych szczątków,

20 proc. - odsetek Amerykanów, którzy znali osobę ranną lub zabitą w atakach,

26 - liczba dni, które upłynęły od zamachów z 11 września do rozpoczęcia przez USA bombardowania Afganistanu.

36 000 - szacunkowa liczba jednostek krwi oddanych do New York Blood Center,

128 - liczba firm z siedzibą w wieżach WTC, które straciły pracowników,

1402 - liczba pracowników, którzy zginęli w pierwszej wieży,

614 - liczba pracowników, którzy zginęli w drugiej wieży.

658 - liczba pracowników firmy Cantor Fitzgerald, którzy zginęli,

2343 - liczba amerykańskich żołnierzy poległych w operacji „Enduring Freedom”, rozpoczętej 7 października 2001 roku w odpowiedzi na zamachy z 11 września,

3:1 - stosunek liczby mężczyzn do kobiet wśród ofiar,

150 - liczba utworów uznanych przez Clear Channel Radio za „niewłaściwe” do emisji po zamachach z 11 września,

274 - liczba nowojorskich strażaków, którzy przeszli na emeryturę w okresie styczeń-lipiec 2001,

661 - liczba nowojorskich strażaków, którzy przeszli na emeryturę w okresie styczeń-lipiec 2002,

300 - liczba strażaków przebywających na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów z układem oddechowym do stycznia 2002 roku,

Największy zamach terrorystyczny w historii świata. W Polsce było chwilę przed godz. 15 11 września 2026 roku przypada 25. rocznica ataków terrorystycznych w USA. Zginęło 2977 osób. Nowy Jork znów zatrzyma się na chwilę pamięci.

98 - liczba zniszczonych wozów straży pożarnej,

1,8 miliona - liczba ton gruzu usuniętego z miejsca zamachów,

146 100 - liczba miejsc pracy w Nowym Jorku utraconych w wyniku ataków,

105 mld USD - straty gospodarcze Nowego Jorku w miesiącu po zamachach,

600 mln USD - szacunkowy koszt prac porządkowych po zamachach,

40,2 mld USD - szacunkowa łączna kwota odszkodowań wypłaconych na całym świecie w związku z zamachami z 11 września,

50 proc. - wzrost liczby podań o pracę w CIA w latach 2001-2002,

1,4 miliona - liczba Amerykanów, którzy zmienili plany podróży świątecznych w 2001 roku, rezygnując z samolotu na rzecz pociągu lub samochodu,

422 000 - szacunkowa liczba nowojorczyków cierpiących na zespół stresu pourazowego.