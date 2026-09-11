3051 dzieci straciło rodzica. Te liczby związane z atakiem 11 września porażają

25 lat po zamachach z 11 września. Te liczby wciąż porażają
11 września 2001 roku cały świat patrzył, jak w ciągu niespełna dwóch godzin runęły bliźniacze wieże World Trade Center. 11 września w naszej pamięci to przede wszystkim płonący Nowy Jork, cztery porwane przez terrorystów z organizacji Al-Kaida samoloty, atak na Pentagon i tysiące ludzi, którzy nie wrócili do domów. Dane nowojorskich służb dotyczące tej nawiększej katastrofy z początku XXI wieku, które przytacza „New York Magazine”, wciąż wydają się być nieprawdopodobne.
25 - tyle lat mija od zamachów 11 września na World Trade Center i Pentagon w Nowym Jorku,
2977 - liczba ofiar,
99 - liczba dni, przez które po ataku nadal płonął ogień,
6 - liczba dni, przez które zamknięta była nowojorska giełda,
1717 - liczba rodzin, które nie otrzymały szczątków swoich bliskich,
343 - liczba strażaków i ratowników medycznych, którzy zginęli,
23 - liczba funkcjonariuszy nowojorskiej policji, czyli NYPD, którzy zginęli,
1609 - liczba osób, które w wyniku ataków straciły małżonka lub partnera,
3051 - szacunkowa liczba dzieci, które straciły rodzica,
35-39 lat - przedział wiekowy, w którym odnotowano najwięcej ofiar,
291 - liczba ciał odnalezionych w stanie nienaruszonym,
21 906 - liczba odnalezionych szczątków,
20 proc. - odsetek Amerykanów, którzy znali osobę ranną lub zabitą w atakach,
26 - liczba dni, które upłynęły od zamachów z 11 września do rozpoczęcia przez USA bombardowania Afganistanu.
36 000 - szacunkowa liczba jednostek krwi oddanych do New York Blood Center,
128 - liczba firm z siedzibą w wieżach WTC, które straciły pracowników,
1402 - liczba pracowników, którzy zginęli w pierwszej wieży,
614 - liczba pracowników, którzy zginęli w drugiej wieży.
658 - liczba pracowników firmy Cantor Fitzgerald, którzy zginęli,
2343 - liczba amerykańskich żołnierzy poległych w operacji „Enduring Freedom”, rozpoczętej 7 października 2001 roku w odpowiedzi na zamachy z 11 września,
3:1 - stosunek liczby mężczyzn do kobiet wśród ofiar,
150 - liczba utworów uznanych przez Clear Channel Radio za „niewłaściwe” do emisji po zamachach z 11 września,
274 - liczba nowojorskich strażaków, którzy przeszli na emeryturę w okresie styczeń-lipiec 2001,
661 - liczba nowojorskich strażaków, którzy przeszli na emeryturę w okresie styczeń-lipiec 2002,
300 - liczba strażaków przebywających na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów z układem oddechowym do stycznia 2002 roku,
98 - liczba zniszczonych wozów straży pożarnej,
1,8 miliona - liczba ton gruzu usuniętego z miejsca zamachów,
146 100 - liczba miejsc pracy w Nowym Jorku utraconych w wyniku ataków,
105 mld USD - straty gospodarcze Nowego Jorku w miesiącu po zamachach,
600 mln USD - szacunkowy koszt prac porządkowych po zamachach,
40,2 mld USD - szacunkowa łączna kwota odszkodowań wypłaconych na całym świecie w związku z zamachami z 11 września,
50 proc. - wzrost liczby podań o pracę w CIA w latach 2001-2002,
1,4 miliona - liczba Amerykanów, którzy zmienili plany podróży świątecznych w 2001 roku, rezygnując z samolotu na rzecz pociągu lub samochodu,
422 000 - szacunkowa liczba nowojorczyków cierpiących na zespół stresu pourazowego.