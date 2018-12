Prezydent Donald Trump powiedział we wtorek, że częściowe zawieszenie pracy rządu federalnego (shutdown) będzie trwało dopóki nie Kongres nie wyasygnuje pieniędzy na mur na granicy USA i Meksyku.

Donald Trump nie chce ustąpić w sprawie budowy muru na granicy z Meksykiem / Zach Gibson / BLOOMBLERG / POOL / PAP/EPA

Częściowe zawieszenie pracy rządu nastąpiło w piątek o północy, ponieważ spór między Trumpem i Kongresem w sprawie finansowania tego muru uniemożliwił przyjęcie prowizorium budżetowego.

Prezydent, który rozmawiał z dziennikarzami po telekonferencji z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi za granicą, w związku zawieszeniem rządu święta Bożego Narodzenia spędza w Waszyngtonie, a nie w swojej posiadłości na Florydzie.



Trump domaga się, aby w budżecie przewidziano wyasygnowanie sumy 5,7 mld dolarów na budowę muru. Demokraci w obu izbach Kongresu nie zgadzają się na taką sumę a cały projekt uważają za kosztowny i nieskuteczny.



Zdaniem większości pracowników rządu federalnego zawieszenie może potrwać nawet do 3 stycznia, kiedy zostanie zaprzysiężony Kongres kolejnej kadencji.



Do tego czasu przymusowe urlopowanie bez pensji, bądź obowiązek pracy bez wynagrodzenia może objąć w sumie około 800 tys. pracowników federalnych.



Skutki zawieszenia nie obejmą pracowników koniecznych do zachowania ciągłości funkcjonowania dotkniętych zawieszeniem resortów, czy spełniania ich kluczowych funkcji.

