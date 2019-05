Prezydent USA Donald Trump zapewnił w sobotę, że nadal wierzy, że możliwe jest zawarcie porozumienia z Koreą Północną w sprawie denuklearyzacji tego państwa. Wcześniej tego dnia Pjongjang wystrzelił kilka rakiet krótkiego zasięgu.

Prezydent USA - Donald Trump / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Trump napisał na Twitterze, że uważa, że przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zdaje sobie sprawę z "wielkiego potencjału gospodarczego" swego kraju i "nie zrobi nic, co mogłoby go zakłócić lub zakończyć".

(Kim) wie, że jestem z nim, i nie chce łamać danej mi obietnicy. Do porozumienia dojdzie - podkreślił amerykański prezydent.



W sobotę rano z terytorium Korei Północnej wystrzelonych zostało kilka pocisków krótkiego zasięgu, które pokonały odległość od 70 do 200 kilometrów, po czym spadły do morza - poinformowało Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej, cytowane przez południowokoreańską agencję Yonhap.



Pociski zostały wystrzelone z poligonu w pobliżu miasta Wonsan, na wschodnim wybrzeżu Korei Płn., między godz. 9 a 9.27 czasu miejscowego (godz. 2-2.27 w Polsce) w kierunku wschodnim, tj. nad Morze Japońskie.



Wystrzelenie pocisków oceniane jest jako sygnał skierowany w stronę władz USA w związku z zastojem w negocjacjach nuklearnych pomiędzy Waszyngtonem a Pjongjangiem. Rozmowy utknęły w martwym punkcie po fiasku lutowego szczytu z udziałem Trumpa i Kima w Hanoi.



Korea Płn. zabiega o zniesienie międzynarodowych sankcji gospodarczych nałożonych na ten kraj za jego zbrojenia jądrowe i rakietowe. USA wykluczają jednak ustępstwa, dopóki nie zostaną podjęte konkretne kroki w stronę "całkowitej, możliwej do zweryfikowania i nieodwracalnej denuklearyzacji" północnokoreańskiego reżimu. Pjongjang, który od lat pracuje nad rozwojem broni nuklearnej i balistycznej, w 2017 roku przeprowadził szóstą i zarazem największą dotąd próbę ładunku nuklearnego oraz kilka prób rakiet balistycznych.



Po wystrzeleniu międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM) pod koniec listopada 2017 roku reżim północnokoreański ogłosił, że jest w stanie dokonać ataku atomowego na całe kontynentalne terytorium USA.