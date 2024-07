Polska i Polacy nie mają się czego obawiać - mówią amerykańskiemu korespondentowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu ludzie z otoczenia Donalda Trumpa na konwencji w Milwaukee. To tam dzisiaj Trump przyjmie oficjalnie partyjną nominację. Delegaci z całego kraju zjechali do Milwaukee w Wisconsin, by wskazać kandydata na prezydenta i rozmawiać o polityce oraz programie republikanów - o sprawach krajowych, ale i międzynarodowych, o wojnie w Ukrainie i sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski o konwencji wyborczej republikanów RMF FM Kochamy Polaków. Tyle mogę Ci powiedzieć - powiedział Roger Stone, były doradca Donalda Trumpa i amerykański doradca polityczny. O podejście do Polski Paweł Żuchowski pytał też Kellyanne Conway, byłą główną strateg Białego Domu, jedną z najbliższych współpracowniczek prezydenta Donalda Trumpa, jego doradczynię w czasie pierwszej kadencji. Conway kierowała też kampanią wyborczą Trumpa podczas wyborów w 2016 roku. Donald Trump był niesamowity. Byłby świetny na drugą kadencję. Polska będzie w dużo lepszej sytuacji. Jak wiesz, pokój istnieje dzięki sile. Czego potrzebujesz? Pokoju dzięki sile - podkreśliła. Polska to przyjaciel USA - bez względu na to, kto sprawuje władzę, relacje będą się rozwijać - stwierdził natomiast Cory Scott Gardner, były republikańskich senator ze stanu Kolorado, amerykański prawnik i polityk. Uważa, że relacje z naszym krajem ulegną zmianie, będą się rozwijać, bo Donald Trump zna znaczenie Polski. Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Polską staną się jeszcze silniejsze. To prezydent, który rozumie znaczenie Polski dla regionu zarówno gospodarczo, jak i społecznie, i szansę na rozwój tej relacji. Nie mam więc wątpliwości, że w przyszłości zobaczymy jeszcze silniejszą i potężniejszą relację między USA a Polską - powiedział były senator. Uważam, że silne relacje między USA a Polską są korzystne dla świata. Myślę, że Donald Trump to rozumie, J.D. Vence to rozumie, z pewnością ludzie w Stanach Zjednoczonych to rozumieją. Sądzę, że ta ważna powojenna więź, która naprawdę utrzymała pokój w Europie, pokój na całym świecie, będzie trwała nadal - zaznaczył. Dziś ostatni dzień Krajowej Konwencji Partii Republikańskiej, w czasie której Donald Trump zaakceptuje partyjną nominację. Zjechali tu delegaci z całego kraju. Rozmawiają o polityce, programie republikanów. Przemawiają znani politycy tej partii, którzy udzielają poparcia Trumpowi. Także ci, którzy walczyli z nim o partyjną nominację, jak choćby Ron DeSantis, gubernator Florydy, czy była ambasador USA przy ONZ Nikki Halley. Ale też bawią się. Na scenie pojawiają się artyści. Za miesiąc w Chicago ma odbyć się Krajowa Konwencja Partii Demokratycznej. Na niej oficjalnie nominację ma otrzymać Joe Biden, który ubiega się o reelekcję. Zobacz również: ​Marcin Mastalerek w Milwaukee: Musimy być gotowi, że w Ameryce będzie zmiana

