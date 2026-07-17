Trump odtajnił dokumenty wywiadu. Zaprzeczają jego twierdzeniom

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Odtajnione przez amerykańską administrację dokumenty wywiadu nie potwierdzają sensacyjnych twierdzeń Donalda Trumpa o szeroko zakrojonej ingerencji Chin w wybory prezydenckie w 2020 roku. Zamiast tego, ujawnione materiały rzucają nowe światło na rzeczywiste zagrożenia i pokazują, kto naprawdę próbował wpłynąć na wynik głosowania.

W czwartek wieczorem, podczas telewizyjnego orędzia do narodu, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ponownie oskarżył Chiny o próbę zmanipulowania wyborów prezydenckich w 2020 roku. Trump twierdził, że Pekin wykradał dane ze spisów wyborczych, próbował oddać fałszywe głosy na Joe Bidena, a amerykańskie systemy wyborcze są podatne na zewnętrzne ataki. Równocześnie Biały Dom opublikował nową partię odtajnionych dokumentów wywiadu, które miały stanowić dowód na te zarzuty.

Donald Trump wygłosił orędzie do narodu. Oskarżył Chiny o ingerencję w wybory W orędziu do narodu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oskarżył Chiny o ingerencję w amerykański proces wyborczy w 2020 roku. Trump poinformował o odtajnieniu „kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości…

Jednak analiza tych materiałów, przeprowadzona przez największe amerykańskie media, w tym „New York Times” i „Wall Street Journal”, nie potwierdza rewelacji Trumpa. Dokumenty nie zawierają dowodów na szeroko zakrojone działania Chin, które miałyby wpłynąć na wynik wyborów lub doprowadzić do masowych fałszerstw.

Chińskie działania ograniczone do minimum

Z ujawnionych akt wynika, że Chiny rozważały jedynie ograniczone próby wpływania na opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych. Według jednej z analiz, Pekin pobierał publicznie dostępne spisy wyborców z kilku stanów, jednak nie ma żadnych dowodów na to, by doszło do manipulacji maszynami wyborczymi czy kartami do głosowania.

Co więcej, dokumenty nie potwierdzają informacji o rzekomym zarejestrowaniu do głosowania ponad 250 tysięcy osób niebędących obywatelami USA w takich stanach jak Kalifornia, New Jersey, Nevada czy Pensylwania. Sekretarz ds. bezpieczeństwa krajowego Markwayne Mullin w swoim oświadczeniu mówił jedynie o „potencjalnych nie-obywatelach”, nie przedstawiając jednak żadnych konkretnych dowodów.

Rosja na pierwszym planie

Odtajnione materiały potwierdzają natomiast, że to Rosja była państwem najbardziej aktywnie próbującym wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich w 2020 roku – i to na korzyść Donalda Trumpa. Ten wątek został jednak całkowicie pominięty w orędziu prezydenta. Media zwracają uwagę, że mimo licznych ostrzeżeń o podatności systemów wyborczych na cyberataki, administracja Trumpa osłabiła agencję CISA, odpowiedzialną za cyberbezpieczeństwo wyborów.

Część z odtajnionych dokumentów zawiera informacje, które mogą być interpretowane jako częściowe poparcie dla twierdzeń Trumpa. Jeden z raportów wskazuje, że niewielka część amerykańskiej społeczności wywiadowczej uważała, iż Chiny próbowały wpłynąć na wybory na korzyść Bidena poprzez operacje wpływu. Inny dokument opisuje relację źródła FBI o rzekomym planie stworzenia fałszywych praw jazdy, które miałyby posłużyć do oddania nielegalnych głosów. Jednak te doniesienia opierają się na informacjach z drugiej ręki i zostały już wcześniej uznane za mało wiarygodne.

Zdaniem komentatorów, orędzie Trumpa i publikacja dokumentów to próba zasiania wątpliwości wśród wyborców przed zbliżającymi się wyborami do Kongresu, w których faworytami są demokraci. Konserwatywne media podkreślają, że działania te mogą mieć na celu podważenie zaufania do amerykańskiego systemu wyborczego i przygotowanie gruntu pod ewentualne kontestowanie wyników głosowania.