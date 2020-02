Prezydent USA Donald Trump w czwartek na wiecu wyborczym w Colorado Springs, w stanie Kolorado, skrytykował południowokoreański film "Parasite", zwycięzcę tegorocznych Oscarów. Szczególnie nie podobało mu się, że jest to film z Korei Południowej.

Donald Trump / BOB PEARSON / PAP/EPA

O co do diabła w tym wszystkim chodzi ? Mamy dosyć problemów z Koreą Południową w handlu. Jakby tego było mało dali mu (filmowi) tytuł najlepszego filmu roku. Czy to było słuszne ? Nie wiem - powiedział prezydent.



Czy nie możemy mieć jeszcze czegoś w rodzaju "Przeminęło z wiatrem" ? Czy "Bulwaru Zachodzącego Słońca" ?, Tak wiele jest wspaniałych filmów - dodał. Uczestnicy wiecu zareagował z entuzjazmem na te słowa.

"Parasite" z 4 Oscarami

"Parasite", w reżyserii Bong Joon-ho, zwyciężył w tegorocznej gali Oscarów w głównej kategorii najlepszego filmu roku stając się pierwszym nieanglojęzycznym filmem, który zdobył tę nagrodę.

Dzieło zostało też uhonorwane statuetką w kategorii najlepszy film międzynarodowy, najlepszy scenariusz oryginalny i najlepszy reżyser.



Film opowiada historię ubogiej, bezrobotnej czteroosobowej rodziny, która w zabawny sposób przenika do rodziny bogaczy mieszkającej w luksusowej rezydencji. Rozwój wypadków prowadzi jednak do aktów przemocy i tragedii.