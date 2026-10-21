Trump ma propozycję. Można się wzbogacić

RMF24

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek, że osoby zgłaszające przypadki wyłudzeń środków publicznych, otrzymają w nagrodę 1 proc. przedmiotowej kwoty, o ile oszustwo zostanie udowodnione.

Podczas ceremonii w Gabinecie Owalnym Trump ogłosił, że program ma być wsparciem dla rządowego zespołu ds. wykrywania oszustw, na którego czele stoi wiceprezydent J.D. Vance. Zgłaszający mają otrzymywać 1-proc. prowizję za każdy udowodniony donos. W tym celu uruchomiono specjalną stronę internetową fraud.gov.

Trump ocenił, że pieniądze będą mogli otrzymywać również dziennikarze, jeśli pozwolą im na to ich redakcje.



Według prezydenta USA zespół Vance’a wykrył jak dotąd wyłudzenia o szacowanej wartości 260 mld dol. Trump podkreślił, że ze spisu korzystających z bonów żywnościowych wykreślono 160 tys. osób, które już zmarły oraz 275 tys. nielegalnych imigrantów z systemu ubezpieczeń społecznych. Inną znaczącą sferą wyłudzeń mają być pożyczki dla małych przedsiębiorstw.

Pytany o to, czy poprze kandydaturę Vance’a na prezydenta w następnych wyborach, Trump zaznaczył, że jest „bardzo wcześnie” i że jeszcze z nim o tym w ogóle nie rozmawiał.