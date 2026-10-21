„WSJ”: To Elon Musk miał ograniczyć działanie Starshielda dla Ukrainy

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„Wall Street Journal” podał we wtorek, że Elon Musk miał osobiście zdecydować o ograniczeniu możliwości Starshielda – wojskowej odmiany systemu Starlink, używanej przez ukraińskie siły zbrojne. Według gazety w tej sprawie miał też rozmawiać z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Dziennik, powołując się na amerykańskich urzędników oraz osoby znające kulisy sprawy, informuje, że od 14 października ukraińskie urządzenia tracą dostęp do sieci satelitarnej po przekroczeniu prędkości 160 km/h.

Z ustaleń „WSJ” wynika, że Musk miał kontaktować się z Trumpem, gdy informacje o ograniczeniach stały się publiczne. Jedno ze źródeł twierdzi również, że rozmowa odbyła się jeszcze przed podjęciem decyzji. Część przedstawicieli administracji USA uważa jednak, że szef SpaceX działał samodzielnie, a prezydent nie polecił podejmowania działań odwetowych wobec Ukrainy.

Trump zaprzeczył, by osobiście decydował o ograniczeniach. W poniedziałek powiedział dziennikarzom, że nie wie, kto podjął taką decyzję, i zamierza to wyjaśnić.

Po publikacji tych informacji Musk napisał w serwisie X, że za ograniczenia odpowiada Pentagon, a ostateczne decyzje należą do prezydenta. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapewnił natomiast we wtorek, że resort nie wycofał żadnych usług. Zaznaczył jednak, że Starlink może ustalać zasady ich świadczenia.

Według „WSJ” przedstawiciele SpaceX prowadzili rozmowy w Białym Domu, starając się uzgodnić wspólny przekaz: że decyzje zapadły za zgodą zarówno firmy, jak i administracji Trumpa.

Co oznacza zmiana prędkości?

Analityk wojskowy Michael Kofman z Carnegie Endowment for International Peace ocenił w rozmowie z gazetą, że ograniczenia nadal negatywnie wpływają na ukraińskie działania ofensywne oraz system obrony powietrznej. Jego zdaniem obecny limit prędkości może wynosić mniej niż 130 km/h, podczas gdy wcześniej było to 160 km/h.

Wprowadzone restrykcje miały sprawić, że część ukraińskich dronów uderzeniowych i przechwytujących straciła praktyczną wartość bojową. Ukraińscy urzędnicy twierdzą też, że utrudnienia w łączności pozwoliły rosyjskim rakietom skuteczniej omijać ukraińską obronę przeciwlotniczą.

Charge d’affaires Ukrainy w Waszyngtonie Denys Sienik przekazał we wtorek, że Kijów nadal oczekuje oficjalnych wyjaśnień od Pentagonu i SpaceX. Ukraina chce również uzyskać odpowiedź, czy pełny dostęp do łączności satelitarnej zostanie przywrócony.