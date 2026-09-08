Trump i Putin rozmawiali przez telefon. „Rosja bez wrogich planów wobec Europy”

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Donald Trump w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem opowiedział się za jak najszybszym zakończeniem wojny w Ukrainie – poinformował Kreml. Według Moskwy porozumienie w tej sprawie mogłoby otworzyć drogę do pełnej odbudowy stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.

Trump rozmawiał z Putinem. Na agendzie m.in. Ukraina i Europa (fot. Mourad_ALLILI/SIPA/SIPA)

Trump rozmawiał z Putinem. Na agendzie m.in. Ukraina i Europa (fot. Mourad_ALLILI/SIPA/SIPA) / East News

Doradca Kremla Jurij Uszakow przekazał, że wtorkowa rozmowa dotyczyła m.in. rezultatów weekendowej wizyty amerykańskich negocjatorów pokojowych w Moskwie i Kijowie.

Jak powiedział, obaj przywódcy ocenili jej wyniki „na plus”. Putin miał również przedstawić Trumpowi swoją wizję działań, które USA mogłyby podjąć, by wesprzeć zakończenie konfliktu.

Według Uszakowa rosyjski prezydent zaprezentował amerykańskiemu przywódcy swoją ocenę sytuacji na froncie. Miał też zapewnić, że Rosja nie ma wrogich planów wobec państw europejskich.

Donald Trump wyraźnie podkreślił potrzebę jak najszybszego zakończenia konfliktu, co natychmiast otworzyłoby imponujące i dalekosiężne perspektywy pełnego przywrócenia stosunków między USA a Rosją – oświadczył Uszakow.

Putin i Trump mieli także uzgodnić potrzebę dalszej wymiany jeńców. Uszakow nie podał pozostałych szczegółów rozmowy, określił ją jednak jako konstruktywną.

Przywódcy zgodzili się utrzymywać kontakt i ponownie rozmawiać telefonicznie, jeśli będzie to potrzebne.

Handel i gospodarka po zakończeniu wojny

Zdaniem przedstawiciela Kremla odbudowa relacji mogłaby przynieść znaczące korzyści w handlu i gospodarce obu krajów.

Donald Trump chce, by przełom został osiągnięty w czasie jego prezydentury. Władimir Władimirowicz Putin poparł to dążenie – przekazał Uszakow.